◆国際親善試合 イングランド―日本（３１日、英ロンドン）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、敵地でイングランド代表（同４位）と対戦し、三笘薫が聖地ウェンブリーでは３１年ぶりに日本代表としてのゴールを刻んだ。

２８日に１―０と勝利したスコットランド戦から、ＧＫ鈴木彩とＤＦ渡辺、伊藤を除いた８人を入れ替え。主力組がずらりと先発に並び、３バックには伊藤洋輝、谷口、渡辺。鎌田と佐野海舟がダブルボランチ、シャドーには三笘と伊東、両ウィングバックに中村と堂安が並び、１トップは上田が務めた。

立ち上がりはハイプレスで押し込むも、１０分前後からイングランドが主導権を握る展開となったが、前半２３分に中盤でのボール奪取からカウンターを繰り出し、中村敬斗のクロスを三笘薫が右足シュートを流し込んで先制した。三笘のゴールは日本のファーストシュートだった。

三笘の代表得点は２４年９月５日、アジア最終予選初戦の中国戦（７〇０）以来、１年半ぶり。また「サッカーの聖地」と称されるウェンブリー競技場での日本代表の得点は、１９９５年６月３日のイングランド戦（１●２）でＤＦ井原正巳がヘッドでゴールを決めて以来３１年ぶりとなった。三笘薫の代表での得点は以下の通り。

◇三笘の日本代表全得点◇

年・月・日 大会 スコア 相手 会場 点

２２・３・２４ Ｗ杯最終予選 ２〇０ オーストラリア シドニー ２

６・２ 国際親善試合 ４〇１ パラグアイ 札幌 １

６・１０ 国際親善試合 ４〇１ ガーナ 神戸 １

９・２３ 国際親善試合 ２〇０ 米国 デュッセルドルフ １

２３・３・２８ 国際親善試合 １●２ コロンビア 大阪 １

６・２０ 国際親善試合 ４〇１ ペルー 大阪 １

２４・９・５ Ｗ杯最終予選 ７〇０ 中国 埼玉 １