　◆国際親善試合　イングランド―日本（３１日、英ロンドン

　サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、敵地でイングランド代表（同４位）と対戦し、三笘薫が聖地ウェンブリーでは３１年ぶりに日本代表としてのゴールを刻んだ。

　２８日に１―０と勝利したスコットランド戦から、ＧＫ鈴木彩とＤＦ渡辺、伊藤を除いた８人を入れ替え。主力組がずらりと先発に並び、３バックには伊藤洋輝、谷口、渡辺。鎌田と佐野海舟がダブルボランチ、シャドーには三笘と伊東、両ウィングバックに中村と堂安が並び、１トップは上田が務めた。

　立ち上がりはハイプレスで押し込むも、１０分前後からイングランドが主導権を握る展開となったが、前半２３分に中盤でのボール奪取からカウンターを繰り出し、中村敬斗のクロスを三笘薫が右足シュートを流し込んで先制した。三笘のゴールは日本のファーストシュートだった。

　三笘の代表得点は２４年９月５日、アジア最終予選初戦の中国戦（７〇０）以来、１年半ぶり。また「サッカーの聖地」と称されるウェンブリー競技場での日本代表の得点は、１９９５年６月３日のイングランド戦（１●２）でＤＦ井原正巳がヘッドでゴールを決めて以来３１年ぶりとなった。三笘薫の代表での得点は以下の通り。

◇三笘の日本代表全得点◇

　年・月・日　大会　スコア　相手　会場　点

　２２・３・２４　Ｗ杯最終予選　２〇０　オーストラリア　シドニー　２

　　　　６・２　国際親善試合　４〇１　パラグアイ　札幌　１

　　　　６・１０　国際親善試合　４〇１　ガーナ　神戸　１

　　　　９・２３　国際親善試合　２〇０　米国　デュッセルドルフ　１

２３・３・２８　国際親善試合　１●２　コロンビア　大阪　１

　　　６・２０　国際親善試合　４〇１　ペルー　大阪　１

２４・９・５　　Ｗ杯最終予選　７〇０　中国　埼玉　１