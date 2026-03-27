漫画『ホストと社畜』第4巻（双葉社）が3月26日（木）に発売された。

【画像】『ホストと社畜』ボイスコミック第2弾が公開

毎朝たった15分。でも、誰よりキミを知ってる。午前5時、新宿歌舞伎町の牛丼屋で一緒に朝ごはんを食べる、社畜の直人とホストの蓮。直人が蓮のお姉ちゃんと会ったり、もしも世界が滅びるならばの話をしたり――いつもの通りまったり過ごす二人だけれど、蓮の異変に直人が気づいて…。なんてことない時間だけれど、大切に積み重ねていると、いつの間にか人生が上向いていることもある。この二人だけの距離感が心地いい、モーニングルーティンストーリー。

「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2026男性部門賞」、「このマンガがすごい！2026オンナ編」、「次にくるマンガ大賞2025コミックス部門」等、マンガ賞に続々ランクインしている『ホストと社畜』。累計30万部突破＆新刊の発売を記念して、大好評だったボイスコミック第2弾をYouTubeにて公開。今回もNo.1ホスト・佐々木蓮役を花江夏樹、社畜・鈴木直人役を八代拓が担当した。

紙コミックスの購入者限定の「よみくじキャンペーン」も開催。河尻みつる＆花江夏樹＆八代拓の直筆サイン入り色紙などが抽選で当たるプレゼントキャンペーンだ。必ず何かが当たるハズレなしのキャンペーンとなっている。詳しくはコミックスの帯折り返しのQRコードを確認。

コミックス購入特典に新刊4巻の初版限定で「描き下ろしイラストカード」が封入されている。1～3巻には一部書店限定で「録りおろしボイス付きイラストカード」（全3種）がもらえる。各巻の巻末に収録されている特別編が聴けちゃう素敵なイラストカードとなっており、ボイスは花江夏樹と八代拓が担当。アニメイト池袋本店及び渋谷の屋外ビジョンにて広告展開される。

■ボイスコミック＜公開スケジュール＞3月26日（木）「ホストと社畜とビール」4月3日（金）「ホストと社畜と健康診断」4月10日（金）「ホストと社畜と占い」4月17日（金）「ホストと社畜と風邪」4月24日（金）「ホストと社畜と店員さん②」5月1日（金）10話分イッキ見まとめ動画

「ホストと社畜と健康診断」以降は毎週金曜日18時公開予定。

3／26 18時公開【CV:花江夏樹＆八代拓】『ホストと社畜』【ボイスコミック】『ホストと社畜とビール』佐々木蓮：花江夏樹鈴木直人：八代拓本多晴世／ユイ：貫井柚佳豪／天の声：木内太郎安藤／医者／久保：夏目響平ユウジ／龍／乗客：浦尾岳大福田／ナミ／乗客：白浜灯奈乃田淵／駅員／コンビニの店員：堂島颯人ミユ／女性社員：大森日雅占い師／女性社員／薬局の店員：佐藤はな

■プレゼントキャンペーン【賞品】＜1名様＞河尻みつる先生＆花江夏樹さん＆八代拓さん 直筆サイン入り色紙 ＜3名様＞河尻みつる先生 直筆サイン入りコミックス（第1巻）＜参加賞＞スマートフォン用待ち受け画像（全5種）

■広告展開【池袋】場所：アニメイト池袋本店 屋外看板（南館側）期間：3／26（木）～5／6（水）

【渋谷】場所：渋谷愛ビジョン期間：4／1（水）～4／30（木）頃※通行中の方の妨げになる行為はお控えを。※ビジョン設置ビルオーナーや施設、店舗への直接のお問い合わせは不可。※掲出終了日が予告なく変わることがあり。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）