「わかるわかる〜」って…だったら放っておいてあげて…

お義母さんに気を使っているわけでなく、本当に食べたくないんですよ!!

突撃訪問はこの日だけで終わらず、本っっ当に来ないでほしいのにハンバーグやらオムライスやらを作りに来るのです…。

【まんが】ありがた迷惑MAX義母

(ウーマンエキサイト編集部)