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【乗り換え前に見て】楽天モバイルへ乗り換え時に“損する人”が続出…特にiPhone・Android購入者は要注意！MNP転入タイミングに気をつけて！機種変更・MNPワンストップのベストな乗り換え手順

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IT系現役会社員でYouTuberのネコさやが、「【乗り換え前に見て】楽天モバイルへ乗り換え時に“損する人”が続出…特にiPhone・Android購入者は要注意！MNP転入タイミングに気をつけて！機種変更・MNPワンストップのベストな乗り換え手順」と題した動画を公開した。動画では、他社から楽天モバイルへMNPで乗り換える際、タイミングによって最大約3,000円損してしまう理由と、それを防ぐ具体的な手順を解説している。



ネコさやによると、他社から楽天モバイルへ乗り換える場合、ほとんどのケースで元の回線の解約月は満額請求となる。さらに楽天モバイル側も開通月から満額請求となるため、乗り換えのタイミングを誤ると、最大3,278円の楽天モバイルの料金と元の回線料金が同じ月に二重で発生してしまうという。



乗り換え手順は大きく分けて、楽天モバイルへの申し込み、電話番号の引き継ぎ申請（MNPワンストップ）、MNP転入、SIMカードのセット（開通手続き）の4ステップがある。ネコさやは、二重払いを防ぐためには月末から翌月の1日にかけて乗り換え作業を行うことを推奨している。



しかし、MNPワンストップの場合、引き継ぎ申請時に発行される予約番号には15日間の有効期限がある点に注意が必要だ。この期限を過ぎると、自動的に開通手続きが行われてしまい、意図しないタイミングで料金が発生してしまう。特にiPhoneなどのスマートフォンを同時に購入する場合、端末の到着に日数がかかり、手元に届く前に有効期限が切れて自動開通してしまう落とし穴があるという。



この事態を避けるための裏技として、ネコさやは「一度MNP予約をキャンセルし、新たにMNP予約を行う」という方法を紹介。これにより有効期限をさらに15日間延ばすことができるため、端末の到着を待ってから自身のタイミングで開通手続きが可能になる。乗り換えの仕組みと正しい手順を把握し、二重払いを賢く回避したい。