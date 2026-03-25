400以上の無料クラスで春バテをリセット！ ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

記事ポイント 2026年3月20日〜4月5日の17日間、400以上のヨガクラスが完全無料全国から厳選された40名のプロ講師による快眠・朝ヨガ・体幹など多彩なプログラムPC・スマホ・タブレットで自宅から気軽に参加できるオンライン形式 2026年3月20日〜4月5日の17日間、400以上のヨガクラスが完全無料全国から厳選された40名のプロ講師による快眠・朝ヨガ・体幹など多彩なプログラムPC・スマホ・タブレットで自宅から気軽に参加できるオンライン形式

ヨガタウンが、日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を開催しています。

「ウェルネス・リカバリー」をテーマに、400以上のクラスが17日間すべて無料で受講できます。

ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

イベント 名：YOGAWeek 2026 春分テーマ：ウェルネス・リカバリー 〜春の心身を整える17日間〜開催期間：2026年3月20日（金・春分の日）〜4月5日（日）開催形式：オンライン（PC・スマホ・タブレット対応）参加費：無料（要事前登録）対象：ヨガ初心者から経験者まで、年齢・性別不問クラス数：400以上（ライブ配信＋アーカイブ視聴）参加講師数：40名（全国から厳選されたプロインストラクター）

アジア最大級のヨガの祭典「ヨガフェスタ」を運営するヨガタウンが、2026年3月20日から4月5日までの17日間にわたり「YOGAWeek 2026 春分」を開催しています。

昨年のYOGAWeekには延べ12,000名が参加しており、今回は全国から厳選された40名のプロ講師が集結し、400以上のヨガクラスを完全無料で提供します。

春分の日をスタートとするこのイベントは、春特有の「だるさ」「眠気」「疲労感」といった不調、いわゆる「春バテ」に悩む人に向けて「心身のリカバリー」を提案しています。

リンナイの調査によると約6割の人が春に体調不良を経験しており、キリンホールディングスの調査でも新生活期に71.1％の社会人が何らかの不調を感じているという結果が出ています。

寒暖差による自律神経の乱れや新年度のストレス、花粉症が重なる3〜4月は、心身が最もリカバリーを必要とする季節です。

快眠・リカバリープログラム

プログラム全体の約30％を占める快眠・リカバリー系クラスでは、究極のリラクゼーションとして知られる「ヨガニドラ」や「快眠のための夜ヨガ」「自律神経を整えるリストラティブヨガ」などを用意しています。

寝つきの悪さや夜中の覚醒、朝のだるさといった春特有の睡眠トラブルに、科学的アプローチとヨガの知恵を組み合わせたプログラムで応えます。

400以上の多彩なクラス

40名のプロ講師が、初心者から経験者まで対応する多彩なクラスを展開しています。

朝ヨガやマインドフルネス、体幹トレーニング、ダイエットフローヨガ、肩こり・腰痛改善ヨガなど、目的に合わせて自由に選べるラインナップが揃っています。

ビギナー向けの「はじめてのヨガ」やシニアヨガ、キッズヨガ、マタニティヨガも用意されており、年齢や経験を問わず参加できます。

朝ヨガ・エナジー系プログラム

全体の約25％を占める朝ヨガ・エナジー系では、「目覚めの太陽礼拝」や「朝のマインドフルネスヨガ」「エナジーフローヨガ」が受講できました。

ライブ配信に加えてアーカイブ視聴にも対応しているため、自分のペースで2週間いつでも好きなクラスを受けられます。

なお、本イベントは2026年9月に開催予定の「第23回ヨガフェスタ横浜2026」のプレイベントとしても位置づけられています。

400以上のクラスが完全無料で受けられ、春の心身の不調をトータルでケアできる内容です。

快眠プログラムから朝ヨガ、体幹トレーニングまで幅広いジャンルが揃い、自分に合ったリカバリー方法を見つけられます。

スマホやPCひとつで自宅から気軽に参加できる、17日間のウェルネス体験です。

YOGAWeek 2026 春分の紹介でした。

よくある質問

Q. YOGAWeek 2026 春分の参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

事前登録が必要ですが、400以上のすべてのクラスを無料で受講できます。

Q. ヨガ初心者でも参加できますか？

A. 初心者向けの「はじめてのヨガ」やシニアヨガ、キッズヨガ、マタニティヨガなどビギナー向けクラスが全体の約20％用意されており、経験を問わず参加できます。

Q. ライブ配信を見逃した場合はどうなりますか？

A. アーカイブ視聴に対応しているため、開催期間中であれば好きなタイミングで受講できます。

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