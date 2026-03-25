【サンエックスユニバース】ゼッテリアとコラボしたキッズセット登場！
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」にて、4月1日（水）から期間限定で、「サンエックスユニバース」とコラボレーションした「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」が販売される。
＞＞＞キッズセットのおもちゃをチェック！（写真10点）
「サンエックスユニバース」は、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。
今回登場するのは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」などのサンエックスのキャラクターたちが大集合した「サンエックスユニバース」が、ゼッテリア限定のオリジナル描き下ろしで登場するキッズセット。
「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」は、 3 種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきビーフバーガーセット、C：キッズチキンからあげっとセット）の注文が対象。
おもちゃは、ゼッテリアの看板メニューである絶品ビーフバーガーをイメージしたボールを転がして遊べる「ぜっぴん！ ころころボウリング」、フードメニューを持ったキャラクターが可愛い「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」、ハンバーガーの具材のシールを貼って完成させたパーツを積み重ね、だるまおとしとして楽しめる「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」の3種類から1種類を選べる。
ぜひこの機会に、ゼッテリアの「キッズセット」をお楽しみあれ。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞キッズセットのおもちゃをチェック！（写真10点）
「サンエックスユニバース」は、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。
「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」は、 3 種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきビーフバーガーセット、C：キッズチキンからあげっとセット）の注文が対象。
おもちゃは、ゼッテリアの看板メニューである絶品ビーフバーガーをイメージしたボールを転がして遊べる「ぜっぴん！ ころころボウリング」、フードメニューを持ったキャラクターが可愛い「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」、ハンバーガーの具材のシールを貼って完成させたパーツを積み重ね、だるまおとしとして楽しめる「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」の3種類から1種類を選べる。
ぜひこの機会に、ゼッテリアの「キッズセット」をお楽しみあれ。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優