中居正広騒動に巻き込まれた形で番組終了の憂き目にあったヒロミ（左）と東野幸治

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『ヒューマングルメンタリー　オモウマい店』（日本テレビ系）や『相葉ヒロミのお困りですカー？』（テレビ朝日系）など、多くのレギュラー番組を抱えるヒロミ。テレビ露出が途切れないが、彼の番組がひっそりと“前倒し終了”していて──。

　その番組とは、月曜21時のバラエティ番組『タミ様のお告げ』（TBS系）。ヒロミと東野幸治がMCを務める同番組は、かつてMCとして中居正広も出演していた。

「2024年10月、ヒロミさん、東野さん、そして中居さんの3人で『THE MC3』のタイトルで始まりました。しかし、放送2カ月後に中居さんの女性トラブルが報じられ、年明けに中居さんは番組の降板と引退を発表し、番組は2025年3月まで放送休止と混乱が続きました。

　同年3月からは、ヒロミさんと東野さんが続投し、現在の番組名に変更して再スタートしました。結局、2026年3月6日、TBSの改編説明会で、3月いっぱいで終了し、4月から後続番組として、Mrs.GREEN APPLEの『テレビ×ミセス』を放送することが発表されました」（スポーツ紙記者）

『THE MC3』から通算しても、2年足らずで終了することになった。ただ、この番組にはさらなる“異変”も……。

「1月19日に2時間スペシャルを放送して以降、ほかの番組の拡大版や特別番組が続き、約2カ月“放送休止”状態が続いているのです。直近でも、3月23日はアトラクションバラエティ『MUSOU』、30日は『CDTVライブ!　ライブ!』の4時間スペシャルが放送され、後続の『テレビ×ミセス』は4月6日から始まることが告知されています。最後の放送となった1月は、最終回の告知はなかったため、3月の番組改編よりもこのまま“前倒し”で終了する可能性が高いのです」（芸能担当記者）

　当初、中居も含めた『THE MC3』は、スタジオにゲストを招き、ゲストが周囲からどう思われているかを調査し、その調査結果をもとにトークを展開するという内容だった。

「『タミ様のお告げ』になった直後も、同じ路線を踏襲していました。しかし6月ごろから、焼肉きんぐやカルディなどのチェーン店を紹介する企画が増えたのです。さらに、10月には『Travis Japan』の宮近海斗さんや『Aぇ! group』の小島健さんらがゲスト出演してクイズ対決をするなど、若手アイドルが集結した企画も見られました。結果的に、番組のコンセプトが定まらず“迷走”した印象はぬぐえません。中居さんの騒動があったとはいえ、続投したヒロミさんと東野さんは巻き添えを食った形といえます」（同前）

『タミ様のお告げ』は1月の放送で終了したのか、今後、最終回を放送する予定はあるのか。本誌「SmartFLASH」はTBSに問い合わせたが、期限までに回答はなかった。

　しかし、本誌が問い合わせる前の3月24日、番組公式サイトの《つぎの放送》欄に記載されていた《次回もお楽しみに!》と言うメッセージが、25日には《この番組は終了しました。ご覧いただきありがとうございました》と、終了の告知にひっそりと変更されていた。

　中居が引退して1年、騒動の余波は、いまもやんでいないということか。