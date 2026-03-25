『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（日本テレビ系）や『相葉ヒロミのお困りですカー？』（テレビ朝日系）など、多くのレギュラー番組を抱えるヒロミ。テレビ露出が途切れないが、彼の番組がひっそりと“前倒し終了”していて──。

その番組とは、月曜21時のバラエティ番組『タミ様のお告げ』（TBS系）。ヒロミと東野幸治がMCを務める同番組は、かつてMCとして中居正広も出演していた。

「2024年10月、ヒロミさん、東野さん、そして中居さんの3人で『THE MC3』のタイトルで始まりました。しかし、放送2カ月後に中居さんの女性トラブルが報じられ、年明けに中居さんは番組の降板と引退を発表し、番組は2025年3月まで放送休止と混乱が続きました。

同年3月からは、ヒロミさんと東野さんが続投し、現在の番組名に変更して再スタートしました。結局、2026年3月6日、TBSの改編説明会で、3月いっぱいで終了し、4月から後続番組として、Mrs.GREEN APPLEの『テレビ×ミセス』を放送することが発表されました」（スポーツ紙記者）

『THE MC3』から通算しても、2年足らずで終了することになった。ただ、この番組にはさらなる“異変”も……。

「1月19日に2時間スペシャルを放送して以降、ほかの番組の拡大版や特別番組が続き、約2カ月“放送休止”状態が続いているのです。直近でも、3月23日はアトラクションバラエティ『MUSOU』、30日は『CDTVライブ! ライブ!』の4時間スペシャルが放送され、後続の『テレビ×ミセス』は4月6日から始まることが告知されています。最後の放送となった1月は、最終回の告知はなかったため、3月の番組改編よりもこのまま“前倒し”で終了する可能性が高いのです」（芸能担当記者）

当初、中居も含めた『THE MC3』は、スタジオにゲストを招き、ゲストが周囲からどう思われているかを調査し、その調査結果をもとにトークを展開するという内容だった。

「『タミ様のお告げ』になった直後も、同じ路線を踏襲していました。しかし6月ごろから、焼肉きんぐやカルディなどのチェーン店を紹介する企画が増えたのです。さらに、10月には『Travis Japan』の宮近海斗さんや『Aぇ! group』の小島健さんらがゲスト出演してクイズ対決をするなど、若手アイドルが集結した企画も見られました。結果的に、番組のコンセプトが定まらず“迷走”した印象はぬぐえません。中居さんの騒動があったとはいえ、続投したヒロミさんと東野さんは巻き添えを食った形といえます」（同前）

『タミ様のお告げ』は1月の放送で終了したのか、今後、最終回を放送する予定はあるのか。本誌「SmartFLASH」はTBSに問い合わせたが、期限までに回答はなかった。

しかし、本誌が問い合わせる前の3月24日、番組公式サイトの《つぎの放送》欄に記載されていた《次回もお楽しみに!》と言うメッセージが、25日には《この番組は終了しました。ご覧いただきありがとうございました》と、終了の告知にひっそりと変更されていた。

中居が引退して1年、騒動の余波は、いまもやんでいないということか。