ヨックモックの新定番として「ドゥーブル シガール」が3月25日より発売開始。「シガール®」と「シガール オゥ ショコラ」がセットになり、美しい缶に入った贈り物のピッタリの商品となっています。

本商品の発売を記念して、来場者参加型イベント『「シガール®」でつなぐ、やさしい灯（ともしび）のメッセージ展』が、2026年3月25日（水）から2026年3月29日（日）まで「ＫＩＴＴＥ 丸の内」で開催。これは、シガールのパッケージデザインが「光」をイメージしていることが基になっていて、「『最近あの人どうしているかな？』と思い出した時や、季節の移り変わりに触れた時に、ちょっとした贈り物がしたくなる」という贈答文化の本質を伝えるためのもの。

「ドゥーブル シガール」を贈りたい相手とのエピソードや、いま届けたい気持ちをオリジナルはがきに書くと、その言葉が会場内の大型モニターに投影される様子を楽しむことが出来ます。この体験型コンテンツへ参加すると、「シガール®」と「シガール オゥ ショコラ」の2本セットがもらえちゃいます！

シガールと共に言葉を贈るって、素敵すぎる…！

また、燃え殻さん、上坂あゆ美さん、神野紗希さん、初谷むいさん人気文筆家による同テーマの作品も展示。

開催記念イベントに登壇した上坂さんは、「元々ヨックモックのお菓子が好きだったので、ポッドキャスト『YOKU MOKU Presents おかしなおしゃべり。』へ出演させていただいたことをきっかけにギフトをいただいて、ヨックモックが家にあるとこんなに最強なんだ！と思いました」と笑顔。「ヨックモックが家にあるとこんなに最強なんだ」、これには筆者も大共感でした。

「ドゥーブル シガール」を贈りたい相手について尋ねられると、「私には師匠はいなくて、新聞の投稿でキャリアがスタートしたのですが、穂村弘さんと東直子さんが取り上げてくれて、皆さんに自分の作品を読んでもらえることが出来ました。東さんとはプライベートでもよく会っていて、勝手に師匠の様な存在だと思っているのですが、改まって御礼を言う機会が無いので、『ドゥーブル シガール』をプレゼントしたいと思います」と話しました。

会場には、「ドゥーブル シガール」のたくさんの缶をあしらった「光る大型モニュメント」のほかにも、ふわふわのシガールのクッションを持っての撮影も可能。シガールの推し活、楽しんでみてはいかがでしょうか。

◆ドゥーブル シガール発売記念「ヨックモックの「シガール®」でつなぐ、やさしい灯（ともしび）のメッセージ展」

開催期間 ：2026年3月25日（水）〜3月29日（日）平日12:00〜19:00 土日12:00〜18:00

会場 ：ＫＩＴＴＥ 丸の内 1F アトリウム（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）

内容 ：来場者参加型コンテンツ、商品サンプリング※1 、シガールモニュメント＆フォトスポット設置、

ご購入者対象ノベルティプレゼントキャンペーン

※1 コンテンツへご参加いただいた方対象

※1 数量限定（無くなり次第終了）

※実施内容は予告なく変更になる場合がございます。

イベント開催概要

◆ドゥーブル シガール

価格 税込 ￥2,376

入り数 2種18本入

内容 シガール®×10本

シガール オゥ ショコラ×8本

展開期間 2026年3月25日(水)〜通年展開

販売店舗 全国のヨックモック店舗・公式オンラインショップ・海外

(香港・シンガポール・UAE)