坂口杏里「サンドイッチ万引き」で3度め逮捕に「草葉の陰で泣いている」母・坂口良子さんに悲嘆の声…半グレ集団の前で “半ケツ” 姿の転落ぶり

3月25日、元タレントの坂口杏里（本名・野沢瑞恵）容疑者が、窃盗容疑で逮捕されたことが報じられた。たびたび、問題行動が取りざたされた坂口容疑者だが、亡くなった母親を想起する人も多いようだ。

「報道によれば、坂口さんは東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕されたと伝えられました。

店員が坂口さんを取り押さえ、駆けつけた署員に引き渡されたといいます。2016年以降、目立った芸能活動をしておらず、事実上の引退状態になっていましたが、サンドイッチの万引きで逮捕されたことに驚く人も多かったようです」（スポーツ紙記者）

杏里容疑者は、女優の坂口良子さんを母親に持つ。2008年から芸能活動を始め、バラエティ番組を中心に活動したが、2013年に良子さんが亡くなって以降、歯車が狂い始める。

「2017年に知人ホストに小遣いとして、現金3万円を要求したとして恐喝未遂容疑で逮捕。2019年には、元交際相手のホストのマンションに侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されており、今回で3度めの逮捕となります。近年の不祥事からすっかり “お騒がせキャラ” が定着しつつありました」（芸能記者）

X上では、万引きで逮捕された杏里容疑者に呆れる意見も少なくない。その一方で、

《坂口良子さんが草葉の陰で泣いてはるで…》

《坂口良子天国で泣いてる》

《天国にいる母坂口良子さんが泣くで〜ホンマ！！》

など、母の良子さんに思いを馳せる声が聞かれていた。生前の親子関係が想起されたようだ。

「良子さんとともに、親子でバラエティ番組で共演することも多く、友達のように仲がいいことで知られていました。ただ、杏里さんが芸能界入りしてからも、良子さんはうまくやっていけるか、心配だったようです。

2016年の『バイキングMORE』（フジテレビ系）で、坂上忍さんが『良子さんから電話がかかってきて、うちの子あんな子なのでご飯とか連れてって、ダメなところがあったら言ってほしいと言われた』と、良子さんから “教育” を頼まれたことを明かしていましたからね」（前出・芸能記者）

そんな母親の思いとは裏腹に、杏里容疑者はたびたび問題行動を起こし、転落していった。本誌「Smart FLASH」も2020年7月、杏里容疑者が、都内でリフォーム詐欺を生業にする半グレ集団とともに、関東某所の海で行動をともにする様子を報じた。

「男性が運転する水上バイクに杏里さんを乗せていたのですが、予想以上のスピードに驚いたのか、キャーキャー叫んでいました。その様子を笑いながら見ていたら、彼女が海に落ちてしまい、運転手の男性がやっとの思いで坂口さんをバイクに乗せたら、お尻を出した半ケツ状態に。よほど怖かったのか、号泣していました」（目撃した人）

半グレ集団の前で “半ケツ号泣” 姿をさらけ出していた杏里容疑者。男性関係でも、なにかと世間を騒がせてきた。

「2022年に格闘家の福島進一さんと結婚しましたが、金銭トラブルなどが取りざたされ、2023年に離婚。2025年9月には、25歳年上の一般男性と再婚を発表するも、2カ月でスピード離婚しました。

離婚後は金銭的に困窮していたのか、Instagramのストーリーズで、フォロワーに助けを求めることも多かったです」（前出・芸能記者）

杏里容疑者は、2022年10月にInstagramのストーリーズで、当時の夫とともに良子さんの墓参りに訪れたことを報告していた。母親を安心させるためにも、今度こそ、更生することを願いたいが……。