4月7日より、和田アキ子とお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが出演する新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）が放送されることが発表された。しかし、世間からは《ほんとに大丈夫なのか？》と心配の声が続出している。

【写真】街歩きロケに心配の声…杖をついて現れた和田アキ子

同番組では、和田とジャンボという身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを結成。東京名所周辺の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」と銘打たれている。

40年続いた冠番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）が3月をもって終了する和田だが、今度は時間を深夜帯に移してロケ番組をスタートさせることとなった。

「芸歴58年、この4月で76歳になる和田さんですが、新番組にも前向きです。公式コメントでは“めちゃくちゃ楽しみです！”と語っていて、長い芸歴のなかで意外にもバラエティーのロケは数えるほどしかやったことがないそうです。ジャンボさんについては“初対面で、どんな子かわからないのでそこも楽しみ”とのことで、“深夜にほっこり見られる番組にしたいね”と意気込んでいます」（テレビ誌ライター）

いっぽうのジャンボは、《オファー頂いた時は、ドッキリだと思いました》と吐露。《初のロケで目の前に初生アッコさんが居ました。今でもドッキリだと思ってます》と、和田とのコンビ抜擢に驚きを隠せない様子だ。

いろんな意味で“規格外”の新番組だが、ネット上では「アッコにおまかせのオープニングで、歩いて登場することさえきつくなっていたはずなのに街歩きなんて大丈夫かな？」「アッコさん、歩き続けられるほど頑丈なんだろうか。へルニアやら色々発症してたし」「年齢的な衰えが見える気がするのですが…街ブラ程度なら健康に良いのでしょうかね」「近年はテレビで心配になるようなお姿をお見かけしました。少し休まれたらいいのに」と、和田の身体を心配する声が多数あがっている。

さらには、「TBSが後番組を用意することで、和田さん側は『アッコにおまかせ！』の終了を了解したんでしょうね」「半年くらいやったところで、体力を理由に打ち切ればいい。TBSはなかなか策士だ」といった大御所・和田と局との関係を邪推する意見もちらほら。

「視聴者の間では、局やほかのタレントが和田さんに“気を遣っている”という印象を持つ人が多いようです。あれだけの大御所ですし、和田さんのキャラクターもあって仕方のないことでしょう。ただ、和田さん本人は、先日初めてのYouTube番組に挑戦するなど、新しいことをどんどん取り入れています。今回の新番組も、本人はあくまで純粋に楽しもうとしているのではないでしょうか」（前出・テレビ誌ライター）

『アッコにおまかせ！』は生放送だったため、近年は失言などが《時代に合っていない》と何かと叩かれがちだった和田。新番組は収録なので、リラックスして楽しめるかも？