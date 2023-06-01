オープニングトーク



珍しく柴田さんが切り込んで始まった今週のおかしば。みなさんど～も２週間ぶりです。

柴田さんの話は放送直前（１０秒ぐらい前）に撮り終えている煽りVの話。

※柴田さんは僕が娘に見せたいから撮っていたと思っていたみたいですが、番組SNS用です。娘用だと思ってこれまでやって苦ていたとしたら毎回全力でどうもありがとうございます！

柴田「今回の煽りVの質問はなんでしたっけ？」

甲斐「ラジオネームガチでえぐいぞさんから頂きました。落ち込んだ時の立ち直り方を教えてください※Xの動画をご覧ください」

柴田「岡田師匠が言うには、落ち込むってことは全力じゃないんじゃないかっておっしゃった訳。これは素晴らしいなって。反省することがあったり、後悔があるってことは、その瞬間瞬間全力じゃないんじゃないかっておっしゃっていた訳。そこで俺はふと思った訳。そうしていかなあかんでって言ってる師匠を見て、えっ？おかしばのオープニングトークこんなに短いのに？こいつ全力でやってんのか？はぁ？」

岡田「おいおいおいおい。１週休んで、２週間ぶりにやってる今日の放送。おかしばリスナーが楽しみに聞いてるのに第一声でそんな事をしゃべるなアホ～」

柴田「あれ～と思って」

岡田「じゃあ返す刀でいいですか？そんな風に私のことを言いましたけど、あなたは他の番組は色々想定して臨んでいるけど、おかしばは何も考えずに手ぶらで来れる唯一の番組って言いましたよね」

柴田「なんにも考えないで来ていい」

岡田「お互い手を抜いてるやないか！」

柴田「僕は手を抜きに来てるんですよ」

岡田「手を抜きに来てるってなんや！」

甲斐「ヒドい」

柴田「この番組は他でいい結果を出すためのアップなの。柔軟みたいな使い方」

岡田「馬の栗東じゃないんです。トレセンじゃないんです」

柴田「さくらのチップの上を走ってるぐらいの。甘やかしてもらってるし」

岡田「この番組数年やってるけど、１回も怒られたことない。番組の後にスタッフが会議やってるけど、そこでは俺らの愚痴は出てると思うで」

柴田「出てるでしょうね～」

※いや、愚痴出てないですね。まず会議ではその日のあそこ面白かったって話をして、その後次の週のメッセージテーマを考えて。次に大喜利のお題をあ～だこ～だ考えて。愚痴・・・、出てないです。あとはポンコツさんの差し入れ美味いって話するぐらいです。

そこから柴田さんもこの番組について、どんな番組なのかって話をしています。

▼この番組で得たエピソードを他番組で使っている

▼満腹にならないぐらいの状態で帰ってる

▼１個、２個吸収して帰ってる

岡田師匠は「手ぶら」で帰ってるそうです。。。

※バームクーヘンだけは持って帰る。

メッセージテーマ「卒業ソング」



３月も末、各メディアがやっていた「卒業ソング」におかしばが最も遅く乗っかりました。久しぶりの唄う回です。以下オンエア曲

①「シャ乱Q」の「上京物語」

②「TM NETWORK」の「SEVEN DAYS WAR」

③「荒井由実」の「瞳を閉じて」

④「嵐」の「season」

⑤「中島みゆき」の「時代」

そして岡田師匠のセレクトは「かぐや姫」の「２２歳の別れ」

さすがブレない男、「ゴゴスマ」の「卒業ソング特集」と同じ選曲です。

なぜこの曲なのか、、、その秘密は中学時代の恩師にありました。

柴田さんは「ケツメイシ」の「東京」。

まもなくツアーが始まる盟友の曲という事で紹介。

そして甲斐ちゃんは「AKB４８」の「GIVE ME FIVE」

ちょうど高校卒業のタイミングで進路に迷っていた時期に背中を押してくれた曲みたいです。

コーナーの前半は柴田さんも曲と一緒に歌っていたのですが、「中島みゆき」の「時代」あたりから、唄うのではなく、曲を体に染み込ませる方向へシフトチェンジ。それぞれの思い出に浸っていました。

爆笑！おかしば大喜利



今シーズンは残り２回。来週の公開生放送の中で１３番目のチュニンピヌヨン（チャンピオン）が決定します。

チュンピニッtチヨン（チャンピオン）しか着ることが許されていないTシャツは誰の首を通るのか。

今週のお題「行列ができる歯医者さん。どんなの？」

大量の回答ありがとうございます、柴田審査員長も必死にメールの選定をしておりました。

それでは今週夫婦で３つの回答が読まれた＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻＞の全回答です。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎麻酔じゃない、なんだかクセになる何かを打たれる

⭐︎治療中にフットマッサージもしてくれる

⭐︎治療を頑張ったら、ご褒美にスイーツを出してくれる

⭐︎タダ！

⭐︎治療の生配信OK

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎抜いた歯５本で銀歯・１０本で金歯と変えてくれる！

◎ピンクの歯形を取る素材が、桜餅！

◎ミシュランガイドに載ってる

◎うがい用の水道から、二郎系スープが出てくる！

◎治療中に耳元でGRe4N BOYZの曲を、本人が歌ってくれる！

来週のお題「こんな入学式はいやだ」

回答例）校長先生がマイクに頭をぶつけるというボケを何度も繰り返している。

回答例）校長先生が家庭科の先生を真っ直ぐ見つめて良い話をしている。

エンディング&業務連絡



エンディングトークはおかしば調査隊の「タルタル関数」とWBCレポートで節が止まらなかった「小宅世人アナ」も参戦。

小宅アナはWBCレポート延長戦に突入し、節は入れつつ、「近藤選手の応援したくなる話」をしてくれました。

そしてタルタル関数は「人力フェス」の告知を展開。アンタッチャブルも出演する人力舎総出でチカラを入れているでっかいライブ、是非チェックして見てください。

来週は神回確定、永久保存版の放送になりそうです。

甲斐ちゃんと小宅アナが最終回。＠文化放送１階サテライトスタジオからお送りします。

公開生放送です、おかしばの申し子全員集合、来られない人は魂を浜松町に届けてください。

ゲストは「春風亭一蔵さん」

おかしばを毎週聞いてくれているという噂が入っております。文化放送では毎週金曜日「ラジオマガジンフライデー」でお馴染みなのではないでしょうか。質問&メッセージ受付中、よろしくお願いします！

メッセージテーマは「甲斐ちゃんとおかしば」

甲斐ちゃんのおかしばでの名場面やおかしばでの甲斐ちゃんの存在など、甲斐彩加×おかしば＝「？？？」、お願いします。

中継はこちらもラスト出演の小宅アナと調査隊の池城どんぐしさんが街に繰り出します。

本番前は「WBCの話」から「プロ野球の話」へ、右へ左へ野球の話が飛び交っています。

つまりいつもの日常、平和な時間は訪れました。ポンコツさんの差し入れをいただきながらワイワイ。

みんなで喋っていたらいつの間にか本番５分前、そんな日常も来週で最後。

全員目に焼き付け、耳にこびり付けて甲斐ちゃんと小宅アナを送り出しましょう。

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