CAMPER最新作♡素足感覚で叶う進化系シューズ「Peu Path＋」

スペイン発シューズブランド「CAMPER」から、人気シリーズの進化版「Peu Path＋」が登場。素足のような軽やかさとフィット感を追求し、さらに快適な履き心地へとアップデートされました。洗練されたデザインと春らしいカラー展開で、日常にもおしゃれにも取り入れやすい一足♡毎日履きたくなる新定番シューズとして注目です。

進化した“素足感覚”の履き心地

「Peu Path＋」は、人間工学に基づいた設計で足本来の動きをサポート。

ポドロジーとバイオメカニクスで知られる「Podoactiva（ポドアクティバ）」社と共同開発したフットベッドを採用し、長時間でも快適な履き心地を実現しました。

取り外し可能なインソールが足にしっかりフィットし、まるで“第二の皮膚”のような感覚に。柔軟性・安定性・グリップ力を兼ね備え、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍します。

アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル

春らしいカラーと豊富な展開

Peu Path＋ Women only

価格：28,600円(税込)

サイズ：36～40（カラー：BLK／PNK／WHT）

Peu Path＋ Unisex（スエード）

価格：29,700円(税込)

Women サイズ：35～40（カラー：BGE／GRN）

Men サイズ：39～45（カラー：BGE／GRN／GRY）

Peu Path＋ Unisex

価格：29,700円(税込)

Women サイズ：36～40（カラー：GRY／WHT／BLK）

Men サイズ：39～45※GRYは44まで（カラー：GRY／WHT／BLK）

Twins/Peu Path＋ Unisex（4月下旬入荷予定）

価格：31,900円(税込)

Women サイズ：35～40（カラー：BRN／PNK）

Men サイズ：39～45※BRNは44まで（カラー：BRN／NVY）

バレリーナタイプなど女性らしいデザインも登場し、スタイリングの幅が広がります。

※取り扱い店舗によりサイズ展開・カラーバリエーションが異なります。

毎日に寄り添う機能美シューズ

シンプルながら洗練されたデザインは、どんなコーデにも自然に馴染むのが魅力。ステッチやカラーリングが程よいアクセントになり、カジュアルにもきれいめにもマッチします。

さらに耐久性の高いラバーアウトソールが安定感を支え、長時間の歩行でも安心。見た目と機能性を両立した、まさに“毎日履きたくなる一足”です。

新しい一歩を軽やかに♡

履いた瞬間に実感できる軽やかさとフィット感が魅力の「Peu Path＋」。足元から快適さをアップデートしてくれる一足は、日常をもっと心地よく、アクティブにしてくれます♡春のスタイリングに取り入れて、自分らしい歩き方を楽しんでみてはいかがでしょうか。