元AKB48美女を押し倒しキス…情熱的な展開に霜降りせいやも大興奮「あかん、あかん」
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第6話が18日に放送。第6話では、「3rdモテVOTE」前の“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。
【写真】恋リアでここまでする!? AKB美女を押し倒しキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
海を見下ろす崖の上で、元AKB48でモデル兼女優・まりやを待っていたのは、格闘家・たいじゅ。まりやは直前まで俳優・ゆうとと甘いデートを過ごしていたが、たいじゅが「どんな感じだった？」と探りを入れると、「分かんない」と曖昧に誤魔化す。その後、たいじゅは前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼント。たいじゅの心のこもったサプライズに、まりやは「うれしい、ありがとう」「手作りのお菓子もらったの初めて」と笑顔を見せた。
そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキスする。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開に。この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と大興奮の様子。デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と、複雑な心境を明かした。まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目していた。
番組後半では、男女2名ずつ計4名が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。男性陣からは内科医・たかしと俳優兼モデル・なおきが脱落という地獄の宣告が...。去り際、なおきは好意を寄せていた小悪魔ageha専属モデル・せいなの元へ向かい、「この旅でせいなに出会えて良かった」「俺は先に日本帰るけど、頑張ってください」と言葉をかける。そして「これ渡そうとしてたもので...」とお揃いのブレスレットをプレゼント。メンバー全員の前で見せたなおきの男気あふれる姿に、スタジオのYOUは「やだ、忘れられない男になっちゃう」と絶賛した一方、谷は「好きだったのに別れるのが悲しすぎて…」と大号泣の展開となった。
また、女性陣からは海外タレント・のりことショーダンサー・るみが脱落し、悲しみに包まれる中、新たなクイーンに輝いたのは、唯一のシーズン1参加経験者であるせいな。それぞれが本命の相手と関係を深めていく中、“票集め”に暗躍していたせいなの戦略に、せいやは「全員の2位を狙いにいくねん！」「分かってらっしゃる」と感嘆し、「これこそラブパワーキングダム」と大興奮。誰も予想できなかった大波乱の結末に、スタジオ騒然となった。過去最大の脱落劇を経て、残されたメンバーたちの恋はどう動くのか。『ラブパワーキングダム2』第6話はABEMAにて見逃し配信。
【写真】恋リアでここまでする!? AKB美女を押し倒しキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキスする。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開に。この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と大興奮の様子。デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と、複雑な心境を明かした。まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目していた。
番組後半では、男女2名ずつ計4名が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。男性陣からは内科医・たかしと俳優兼モデル・なおきが脱落という地獄の宣告が...。去り際、なおきは好意を寄せていた小悪魔ageha専属モデル・せいなの元へ向かい、「この旅でせいなに出会えて良かった」「俺は先に日本帰るけど、頑張ってください」と言葉をかける。そして「これ渡そうとしてたもので...」とお揃いのブレスレットをプレゼント。メンバー全員の前で見せたなおきの男気あふれる姿に、スタジオのYOUは「やだ、忘れられない男になっちゃう」と絶賛した一方、谷は「好きだったのに別れるのが悲しすぎて…」と大号泣の展開となった。
また、女性陣からは海外タレント・のりことショーダンサー・るみが脱落し、悲しみに包まれる中、新たなクイーンに輝いたのは、唯一のシーズン1参加経験者であるせいな。それぞれが本命の相手と関係を深めていく中、“票集め”に暗躍していたせいなの戦略に、せいやは「全員の2位を狙いにいくねん！」「分かってらっしゃる」と感嘆し、「これこそラブパワーキングダム」と大興奮。誰も予想できなかった大波乱の結末に、スタジオ騒然となった。過去最大の脱落劇を経て、残されたメンバーたちの恋はどう動くのか。『ラブパワーキングダム2』第6話はABEMAにて見逃し配信。