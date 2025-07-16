米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは２０日、ヤンキース対ジャイアンツで開幕する２０２６年シーズンを前に、全打者を格付けする「パワーランキング」を発表した。

１位に輝いたのは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）。同サイトでは「『Ｏｈｔａｎｉ ｏｒ Ｊｕｄｇｅ』（大谷かジャッジか）はここ数年のパワーランキングの見所になっている」という超ハイレベルな２択となっており、１位票はジャッジ（ヤンキース）の方が多かったとしながらも、大谷がトップに立った。今季は開幕から３年ぶりに本格的な二刀流に復帰するが「彼にできないことはないと言っても過言ではないだろう」とした。

発表されたパワーランキングは以下の通り。

◆ＭＬＢ打者パワーランキング

１大谷翔平（ドジャース）、２ジャッジ（ヤンキース）、３ソト（メッツ）、４ゲレロ（ブルージェイズ）、５ローリー（マリナーズ）、６シュワバー（フィリーズ）、７アクーニャ（ブレーブス）、８ウィット（ロイヤルズ）、９ラミレス（ガーディアンズ）、１０カーツ（アスレチックス）＆カミネロ（レイズ）

※他に投票のあった選手 アルバレス（アストロズ）、アンソニー（レッドソックス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、タッカー（ドジャース）、アロンソ（オリオールズ）、タティス（パドレス）、スプリンガー（ブルージェイズ）、ブッシュ（カブス）、ハーパー（フィリーズ）、シーガー（レンジャーズ）、ヘンダーソン（オリオールズ）、ロドリゲス（マリナーズ）