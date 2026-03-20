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意外と知らない哺乳瓶の飲ませ方、実は間違っているかも？「空気穴までがぶっと」が赤ちゃんの歯並びを決める

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「赤ちゃんの歯並びは哺乳瓶で決まる？知らないと危険な飲ませ方」と題した動画を公開した。動画では、赤ちゃんの将来の歯並びが哺乳瓶の飲ませ方によって大きく左右される可能性を指摘している。



まい先生によると、歯並びは遺伝的要因だけでなく、哺乳瓶の飲ませ方といった「環境要因」が7～8割を占めるという。特に乳児期は、お口の土台を作っていく上で非常に重要な時期であり、誤った飲ませ方を続けると、口が常に開いている「お口ポカン」や、下の歯が前に出る「受け口」につながるリスクがあると警鐘を鳴らした。



多くの保護者がやりがちな間違いとして、哺乳瓶に残ったミルクを最後まで飲ませようと、哺乳瓶を垂直に立てて赤ちゃんのあごを上げてしまう姿勢が挙げられた。この体勢では舌が上顎から離れてしまい、舌の先端しか使われず、顎の成長に必要な正しい圧力がかからないという。



良い歯並びの土台を作るためには、赤ちゃんのあごを軽く引いた姿勢を保つことが重要である。まい先生は、ニップル（乳首）を「空気穴くらいまでがぶっと大きな口で」深くくわえさせ、舌の奥3分の2を使う「奥舌」でミルクをしごくように飲ませるのが理想だと解説した。この飲み方によって、舌が上顎にしっかりと圧力をかけ、顎の健やかな発達を促すことができる。



また、ストレートタイプの哺乳瓶では、構造上どうしても最後はあごが上がりやすくなる。そのため、無理に最後まで飲ませようとせず、残った分はコップ飲みの練習に使うことを推奨。早い時期からコップに慣れることで、口を閉じる筋肉も鍛えられるという。



歯が生える前の段階から正しい哺乳瓶の飲ませ方を意識することが、将来の健康な歯並びの土台作りにつながる。日々の授乳習慣を見直す、良いきっかけとなりそうだ。