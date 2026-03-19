渡辺美奈代、イケメン長男との親子SHOT公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が17日、オフィシャルブログを更新。長男でタレントの矢島愛弥との親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日は「今日は愛弥も一緒にお仕事でした！」とつづり、親子で現場を共にしたことを報告。「親子ショット」とコメントを添え、白のワンピースにグレーのジャケットを合わせた上品な春の装いの渡辺と、白のインナーにデニムのセットアップを着こなす長男との仲睦まじい様子で写る笑顔の２ショットを公開。
この投稿にファンからは「素敵な親子ショット」「親子というより姉弟みたい」「愛弥くんデニムコーデお似合い」「最高に素敵」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この投稿にファンからは「素敵な親子ショット」「親子というより姉弟みたい」「愛弥くんデニムコーデお似合い」「最高に素敵」などの声が寄せられている。