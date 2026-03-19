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「言語化力は脳の“前頭葉”を鍛えれば向上する」考えを言葉にするのが苦手な人が今すぐ始めるべき5つの習慣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話し方コーチのたく氏が、自身のYouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」で「【言語化能力向上】考えを言葉にするのが苦手を完全克服！思考を自在に言語化できるようになる５つの習慣」と題した動画を公開した。



動画では、「人前に立つと頭が真っ白になって言葉が出てこない」「考えがまとまらず論理的に話せない」といった悩みを抱える人に向けて、思考をスムーズに言葉にする「言語化能力」を向上させるための5つの具体的な習慣を紹介している。



たく氏は、言語化能力が不足する原因として「言葉にする機会が少ないこと」「言語化する学習や訓練が不足していること」「言語化後の照らし合わせやフィードバックが足りていないこと」の3点を挙げた。これらの課題を克服するためには、脳の機能を理解し、適切にトレーニングすることが重要だと語る。



特に鍵となるのが、脳の「前頭葉」だ。前頭葉は思考や理性、計画、意思決定などを司る「脳の最高司令本部」ともいえる部位で、言語を生成する機能も担っている。この前頭葉を活性化させ、いわば「言語化筋を鍛える」ことが、能力向上の最短ルートだという。



動画で紹介された5つの習慣は以下の通りだ。



1. 毎日5分間のジャーナリング：頭に浮かんだことをありのまま紙に書き出すことで、思考を整理し、言葉にするプロセスを訓練する。

2. 毎日日誌を書く：その日に起きたことや感じたことを、誰かに見せる前提で分かりやすく文章にまとめる。これにより、文章力や要約力も向上する。

3. 毎日5分間の音読：文章を声に出して読むことで脳機能が活性化し、特に前頭前野が活発になることが研究で示されているという。

4. 毎日1分の即興スピーチ：身近なテーマについて1分間で話す練習。瞬時に思考を組み立てて言葉にする力が養われる。

5. 週1回の真剣議論：特定のテーマについて他者と本音で意見を交わす。論理的思考力や言語化能力に大きな負荷がかかるため、前頭葉がかなり活性化されるという。



これらの習慣は、特別な時間を設けずとも日常生活のスキマ時間で実践できるものばかりだ。たく氏は、まずは出来そうなことから一つでも継続することが重要だと強調。日々の小さな積み重ねが、やがてはどんな場面でも自分の考えを堂々と伝えられる自信につながるだろう。