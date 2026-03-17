【はま寿司】「大切り旨ねた祭り」がスタート。希少な「まぐろはらみ」が110円はうれしい！

はま寿司は、2026年3月17日から「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を開催しています。

「炙りとろサーモン」や「噴火湾産 大粒ほたて」もお値打ち

本フェアでは、マグロ1尾から数％しか取れないという"はらみ"を大切りで味わえる「大切りまぐろはらみ」、タマネギや人参、サツマイモなどの野菜をかき揚げに仕立てた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、それぞれ110円で楽しめます。

また、脂のりの良いサーモンを香ばしく炙った「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」、火山など豊かな自然に囲まれた噴火湾育ちで、身がやわらかく甘い「噴火湾産 大粒ほたて」は、それぞれ176円で味わえます。

そのほか、濃厚な味わいの赤身"中落ち"がたっぷりと盛り付けられた「山盛り 本鮪（まぐろ）中落ちつつみ」が231円で登場します。

「至福の一貫」シリーズからは、シャリに合う特製タレで味を付けた豚の角煮を大判で味わえる「大判豚角煮握り」、脂のりが良くとろけるような「地中海産 大切り本鮪中とろ」が、それぞれ319円で楽しめます。

サイドメニューでは、アサリと帆立の旨みたっぷりの茶碗蒸しに、やさしい風味のダシがきいたあんをかけた「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」が319円。まろやかなチーズに、ほんのりとスパイスが香るカレーを春巻きの皮で包んでパリパリに揚げた「パリパリチーズカレー春巻（2本）」が242円で味わえます。

抽選で合計80人にお食事券が当たる

なお、はま寿司公式Xでは本フェアの開催を記念し、3月16日から18日23時59分までの期間、Xキャンペーンを実施します。

「＃はま寿司の大切り旨ねた祭りこれ食べる」と、食べたいねたを記載して、はま寿司公式アカウントのキャンペーン投稿を引用ポストすると、抽選で合計80人に、はま寿司で使える「お食事ご優待券3000円分」が当たります。

商品がなくなり次第終了。一部商品は販売期間が異なります。一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部