Eggs ’n Thingsの桜スイーツ登場♡春限定パンケーキ＆サンドを満喫

ハワイアンレストラン「Eggs ’n Things」から、春限定の華やかなメニューが登場します。2026年3月20日（金）～4月20日（月）の期間中、桜の香りを楽しめるパンケーキや爽やかなドリンク、旬の食材を使ったサンドウィッチなど、春を感じるメニューがラインナップ。お花見やピクニックシーズンにもぴったりの華やかな桜スイーツは、春のお出かけ気分をさらに盛り上げてくれそう♡この時期だけの特別な味わいをぜひ楽しんでみてください。

春色にときめく桜スイーツ

桜ブロッサムパンケーキ

価格：2,398円（税込）

春の訪れを感じさせる華やかなスイーツとして登場するのが、桜をテーマにしたパンケーキです。

なめらかで優しい甘さの桜レアチーズクリームをたっぷりと使い、春風に舞う桜をイメージした一皿。ほんのり酸味と塩味を感じるクリームがパンケーキの甘さを引き立てます。

甘酸っぱい苺や抹茶クリームを合わせることで、味の変化も楽しめるのが魅力。桜風味のふわふわホイップクリームも添えられ、見た目も味わいも春らしさ満点の桜スイーツです。

※テイクアウトはご利用いただけません。

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春の味覚を楽しむ限定メニュー

カルアポークと菜の花のホットサンド



価格：1,848円（税込）／テイクアウト価格：1,814円（税込）

スイーツだけでなく、旬の食材を使ったフードやドリンクも春限定で登場します。

ハワイの伝統料理であるカルアポーク（豚肉の蒸し焼き）と、春が旬の菜の花を香ばしく焼いたパンでサンド。

とろける半熟卵とコク深いチェダーチーズが重なり、贅沢な味わいに仕上がっています。春のごちそう感を楽しめる満足度の高いサンドウィッチです。

桜レモネード [Hot or Iced]



価格：858円（税込）／テイクアウト価格：842円（税込）

甘くやさしい桜の香りに、レモンの爽やかな酸味を合わせた春らしいドリンク。すっきりとした味わいで、パンケーキや食事メニューとの相性も抜群。春のお出かけのお供にもぴったりです。

販売期間：3月20日（金）～4月20日（月）

取扱店舗：国内全店舗

※六本木ヒルズ店を除く

春限定の味を楽しんで

Eggs ’n Thingsの春限定メニューは、桜の香りや旬の食材を楽しめるこの季節ならではのラインナップ。

華やかな桜ブロッサムパンケーキをはじめ、菜の花を使ったホットサンドや爽やかな桜レモネードなど、春の気分を盛り上げてくれるメニューがそろいます。

お花見や春のお出かけの合間に、ハワイアンカフェで季節の味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか♡期間限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。