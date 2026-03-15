2026年冬クールの中で、ひときわ話題になっているのが、鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系）だ。第1話のTVer再生数は600万回を超え、歴代ドラマの初回放送として最高値となった。昨年“勝男旋風”を巻き起こした夏帆・竹内涼真のW主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）をも上回る勢いといえば、注目度の高さが伝わるだろう。

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戸田恵梨香 ©時事通信社

『リブート』で鈴木亮平と肩を並べる存在感を発揮

物語の主人公は、小さな洋菓子店を営む心優しきパティシエ・早瀬。2年半前に失踪した妻殺しの犯人に仕立て上げられた彼は、裏社会に葬られた担当刑事・儀堂に“リブート”し、事件の真相を追いかける。

あるときは裏社会を牛耳るダークバンカーの合六（北村有起哉）や、その手下である冬橋（永瀬廉）と霧矢（藤澤涼架）に、またあるときは儀堂の不正を疑う監察官・真北（伊藤英明）にと、儀堂にリブートした早瀬は毎週窮地に追い込まれる。錚々たるキャストが並ぶなか、主演の鈴木亮平と肩を並べる存在感を発揮しているのが、一香役の戸田恵梨香だ。

ゴーシックスコーポレーションで会計コンサルタントをしていた早瀬の亡き妻・夏海（山口紗弥加）は、裏では一香とともに、合六の資金管理やマネーロンダリングに関わっていた。そして、その一香こそが、早瀬に“リブート”を提案した張本人である。

しかし、リブート直後から早瀬は10億円強奪事件の犯人として合六に疑われるなど、一香から知らされていない情報があまりにも多く、何度も窮地に立たされる。唯一の味方のはずでありながら、その真意は最後まで読めず、一香は早瀬のみならず視聴者をも幾度となく翻弄していく存在だ。

ちなみに『リブート』放送終了後、早くも戸田はNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信開始予定）で、歯に衣着せぬ物言いで一世を風靡した占い師・細木数子を演じることも発表されている。

小5から芸能活動を始め、30代で朝ドラヒロインに

小学5年生から芸能活動を始めた戸田は、連続テレビ小説『オードリー』（NHK総合）で幼少期のヒロインを演じ、ドラマデビュー。『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）や映画『デスノート』で鮮烈な印象を残し、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）シリーズのような国民的ドラマから、いまなお熱狂的なファンがいる『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』（TBS系）まで、数々の代表作を重ねてきた。

30代で朝ドラヒロインを務め、2020年には松坂桃李との結婚を経て一児の母に。そして俳優業の本格復帰となる2026年に細木数子を演じるというのだから、同世代のスターのなかでも、いま最もキャリアの行方がおもしろい俳優のひとりと言っても過言ではないだろう。

湊かなえの小説を実写化した映画『母性』で永野芽郁の母親役を演じた2022年、戸田はインタビューでこのように語っている（※）。

「あることないこと、いや、ないことがほとんどの“戸田恵梨香物語”が出回り、虚像を信じてしまう人がいる。私が『自分って本当はこういう人なんですよ』と語ったところで、『そうじゃないでしょ』って言われてしまう、どうしようもない現実があって。そこにとらわれていても仕方がないので……」

「ここ数年は、自分が『いいな』と思う作品に携わりたいという、作品に対する愛情が純粋に強くなっているので、私自身がどう見られたいかという思いはなくなりました」

“戸田恵梨香物語”という言葉は、妙に腑に落ちた表現だ。多くの作品で鮮烈な印象を残してきた戸田は、演じてきた役柄のイメージが先行し、それがあたかも本人の実像であるかのように語られてきたのだろう。

木村拓哉からハスキーボイスを褒められて

たしかに、その経歴を振り返れば、出演作を並べるだけでも圧倒される。先に挙げた作品に加え、『LIAR GAME』（フジテレビ系）シリーズや『流星の絆』（TBS系）、『BOSS』（フジテレビ系）シリーズといった平成を象徴するドラマから、近年では『大恋愛〜僕を忘れる君と』（TBS系）、『俺の家の話』（TBS系）まで、令和に入っても話題作が途切れることはない。

同じ1988年生まれだけでも、新垣結衣や吉高由里子、堀北真希といった人気俳優が名を連ね、さらに上の世代には石原さとみ、長澤まさみ、北川景子など、日本を代表する俳優たちがひしめいている。まさに日本芸能界における超ボリュームゾーンのなかで、戸田が埋もれない存在になったのか。その理由のひとつは、特徴的な声にあると思う。

かつて『ビストロSMAP』（フジテレビ系／『SMAP×SMAP』内）にゲスト出演した際、ハスキーな声が悩みだった戸田が、木村拓哉から「ハスキーボイスの女優はあまりいないから自信を持ったほうがいい」と声をかけられたことがあると語っていたのを、なぜか強烈に覚えている。本当にその通りだと思う。キュートな見た目に対して少し低めの声は、ただ明るく可憐なだけではない奥行きを感じさせ、唯一無二のヒロイン像を確立させた。そして年齢を重ねるにつれて、その声色は芯の強さをにじませるものへと変化し、多くの人が憧れるタフな女性像とも自然に結びついていった。

華やかなキャリアのなかで、戸田にとって“第二の幕開け”を感じさせた作品は、やはり2019年度後期の朝ドラ『スカーレット』（NHK総合）である。新人女優の登竜門とされてきた朝ドラヒロインだが、『まんぷく』の安藤サクラ、『なつぞら』の広瀬すずに続き、戸田もオーディションなしで起用された。すでに第一線で活躍していた戸田が30代で朝ドラヒロイン！？ と、当時はかなり驚いたものである。『まんぷく』『スカーレット』以降の朝ドラは、すでに実績のある俳優の魅力を再定義する場としての意味も帯びるようになった。

『スカーレット』で演じた衝撃的なヒロイン・喜美子

筆者は『まんぷく』から朝ドラを見始めたのだが、ヒロインに選ばれた俳優が10代から40代、50代に至るまでの人生を演じきる朝ドラという枠組みにおいて、ひとりの人物が歳月を重ねていく実感を最も強く受けたのが『スカーレット』だったのだ。

ヒロインの喜美子は、信楽焼の女性陶芸家の草分け的存在であり、骨髄バンク設立運動にも奔走した神山清子の半生をもとに描かれている。男性の仕事とされてきた陶芸にのめり込む喜美子は、いわゆる“従来の朝ドラヒロイン像”とは対照的な存在だった。ギャンブルや博打に手を出して破滅するダメな父親像は、もはや朝ドラにおけるスタンダードであるが、穴窯建設に没頭するあまり家の貯金にまで手をつけようとし、愛想を尽かした夫の八郎（松下洸平）が家を出ていく展開は、いま思い返しても衝撃的だった。

陶芸家として成功を収めた喜美子に降りかかるのが、愛息子・武志（伊藤健太郎）の大病だ。戸田と伊藤はわずか9歳差だが、歳月を重ねてきた喜美子としての時間が伊藤の名演と響き合い、まるで本物の親子のようだった。

​​慢性骨髄性白血病で早すぎる生涯を閉じた武志を見送った後、激動をくぐり抜けてきた喜美子のラストシーンは驚くほど凪いでいた。​​ご飯を食べ、実直に作品と向き合い、窯に薪をくべる。人生の酸いも甘いもにじませたその佇まいには、多くの視聴者が抱いていたであろう“戸田恵梨香”像とは違う、ひとりの女性の姿があった。

細木数子を戸田恵梨香が演じると聞き、大丈夫？ と思った人は、ぜひ公開中のティーザー映像を見てほしい。あの映像を目にして以来、私はふとした瞬間に細木数子の面影が浮かぶため、『リブート』がその前にあって良かった〜と思った。きっと私たちは、また新しい戸田恵梨香に出会うことになるだろう。

参照

※ https://news.yahoo.co.jp/articles/cf2bb7479d2c1d8f1588c1aba2b24ee06243403a?page=2

（明日菜子）