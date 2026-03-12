この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【劇的姿勢改善】辛い首・肩・腰の悩みが一回で軽くなる肩甲骨ストレッチ」と題した動画を公開した。動画では、背中や肩甲骨周りを深くストレッチすることで、首・肩・腰の悩みを解消することを目的としたプログラムを紹介。のが氏は「1日1回5分だけで驚くほど軽くなります」と、その手軽さと効果を語っている。

プログラムは、座った姿勢で肘を大きく回すストレッチから始まる。のが氏は「肩甲骨から回すイメージ」で、上半身全体を使って動かすようアドバイス。続いて、両手を後頭部に添え、体をひねってから頭を斜め前に倒し、背中上部の伸びを感じながらゆっくりと呼吸を繰り返す。

その後、背中で両手を組んで肩甲骨を強く寄せ合わせる動きへ。この時「腰は反らないように腹筋に軽く力を入れる」ことがポイントだという。四つん這いの姿勢に移ると、片手を斜め前に伸ばしてお尻を後ろに引き、脇から背中にかけての大きな筋肉である広背筋をストレッチ。さらに、肩甲骨を上下にスライドさせる動きで、固まった筋肉を剥がすようにほぐしていく。

最後は仰向けになり、立てた両膝を左右にゆっくりと倒して腰と背中をリラックス。全身の力を抜き、体の重みを利用して気持ちよく伸ばすことで、プログラムを締めくくる。

デスクワークやスマートフォンの使用で固まりがちな上半身。わずか5分でできるこのストレッチを毎日の習慣に取り入れて、軽やかな体を目指してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:08

まずは座ったまま肩甲骨から動かす「肘回し」
01:13

ガチガチの背中上部をほぐす首のストレッチ
02:43

四つん這いで広背筋を気持ちよく伸ばす
04:18

最後は仰向けでリラックス。腰と背中のツイスト

関連記事

【美尻トレ】四つ這いのままでOK！「丸みのあるヒップを作る」魔法のトレーニング

【美尻トレ】四つ這いのままでOK！「丸みのあるヒップを作る」魔法のトレーニング

 6分で叶える引き締まったウエスト！立ち腹筋で全身燃焼

6分で叶える引き締まったウエスト！立ち腹筋で全身燃焼

 のがちゃんねる発“鬼のプランク8種目”がキツいけど効く！3分で腹筋も脇腹も追い込む高強度トレ

のがちゃんねる発“鬼のプランク8種目”がキツいけど効く！3分で腹筋も脇腹も追い込む高強度トレ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube