この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「1日1回5分だけで驚くほど軽くなります」 辛い首・肩・腰の痛みをまとめて解消する肩甲骨ストレッチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【劇的姿勢改善】辛い首・肩・腰の悩みが一回で軽くなる肩甲骨ストレッチ」と題した動画を公開した。動画では、背中や肩甲骨周りを深くストレッチすることで、首・肩・腰の悩みを解消することを目的としたプログラムを紹介。のが氏は「1日1回5分だけで驚くほど軽くなります」と、その手軽さと効果を語っている。



プログラムは、座った姿勢で肘を大きく回すストレッチから始まる。のが氏は「肩甲骨から回すイメージ」で、上半身全体を使って動かすようアドバイス。続いて、両手を後頭部に添え、体をひねってから頭を斜め前に倒し、背中上部の伸びを感じながらゆっくりと呼吸を繰り返す。



その後、背中で両手を組んで肩甲骨を強く寄せ合わせる動きへ。この時「腰は反らないように腹筋に軽く力を入れる」ことがポイントだという。四つん這いの姿勢に移ると、片手を斜め前に伸ばしてお尻を後ろに引き、脇から背中にかけての大きな筋肉である広背筋をストレッチ。さらに、肩甲骨を上下にスライドさせる動きで、固まった筋肉を剥がすようにほぐしていく。



最後は仰向けになり、立てた両膝を左右にゆっくりと倒して腰と背中をリラックス。全身の力を抜き、体の重みを利用して気持ちよく伸ばすことで、プログラムを締めくくる。



デスクワークやスマートフォンの使用で固まりがちな上半身。わずか5分でできるこのストレッチを毎日の習慣に取り入れて、軽やかな体を目指してみてはいかがだろうか。