【TTFC】『仮面ライダーゼッツ』オーコメ・美浪配信開始！ ぷち旅は15日より配信
本日3月8日（日）9時30分より、『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case1〜3」を一気に振り返る ”アンサー” オーディオコメンタリー（副音声）と、スピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』の新章【Mission5-1】が東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて会員見放題配信。さらに、ゼッツキャストがぷち旅行を堪能する『行くゼッツ！！ ぷち旅ライダーゼッツ』が、3月15日（日）9時30分より配信決定。
＞＞＞各番組の場面カットをチェック！（写真8点）
まずは、ネタバレ注意、新章をさらに楽しめる振り返りのオーコメ（副音声）が配信。
第25話から新章に突入する『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編をさらに楽しめるように、テレビシリーズ「Case1〜3」を一気に振り返る特別なオーディオコメンタリー（副音声）をTTFC限定で配信する。出演は谷中寿成（プロデューサー）と湊陽祐（プロデューサー）。そして、残念ながら出演できなかった上堀内監督に代わり、小道具スタッフとしてシリーズ冒頭からゼッツに携わる新庄凜々子がスタッフ＆ファン代表として出演。放送当時はまだ語ることのできなかった裏設定を、ネタバレ上等で語り尽くす。 ぜひ「Case1〜25」まで視聴してから観よう。
そして『エージェント美浪』も新章へ突入。美浪がマネジメントする芸人・ツトムは「ボマー先輩」として大活躍中。そんな中で美浪に課せられた新たなミッションは、自身が働く鶴亀芸能の社長・鶴多一亀を芸人として売り出すこと！？
美浪は破産の危機を乗り越えられるのか！？
また、『行くゼッツ！！ ぷち旅ライダーゼッツ』では、『仮面ライダーゼッツ』レギュラーキャストの今井竜太郎、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹の５名がぷち旅行。移動中の社内での雑談やゲームで大盛り上りする様子など、見どころ満載。【前編】を3月15日（日）9時30分より、【後編】を3月22日（日）9時30分より、TTFC会員見放題配信開始予定だ。東映特撮YouTube Officialでは予告映像を公開中。
配信をお楽しみに。
（C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）東映特撮ファンクラブ
まずは、ネタバレ注意、新章をさらに楽しめる振り返りのオーコメ（副音声）が配信。
第25話から新章に突入する『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編をさらに楽しめるように、テレビシリーズ「Case1〜3」を一気に振り返る特別なオーディオコメンタリー（副音声）をTTFC限定で配信する。出演は谷中寿成（プロデューサー）と湊陽祐（プロデューサー）。そして、残念ながら出演できなかった上堀内監督に代わり、小道具スタッフとしてシリーズ冒頭からゼッツに携わる新庄凜々子がスタッフ＆ファン代表として出演。放送当時はまだ語ることのできなかった裏設定を、ネタバレ上等で語り尽くす。 ぜひ「Case1〜25」まで視聴してから観よう。
そして『エージェント美浪』も新章へ突入。美浪がマネジメントする芸人・ツトムは「ボマー先輩」として大活躍中。そんな中で美浪に課せられた新たなミッションは、自身が働く鶴亀芸能の社長・鶴多一亀を芸人として売り出すこと！？
美浪は破産の危機を乗り越えられるのか！？
また、『行くゼッツ！！ ぷち旅ライダーゼッツ』では、『仮面ライダーゼッツ』レギュラーキャストの今井竜太郎、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹の５名がぷち旅行。移動中の社内での雑談やゲームで大盛り上りする様子など、見どころ満載。【前編】を3月15日（日）9時30分より、【後編】を3月22日（日）9時30分より、TTFC会員見放題配信開始予定だ。東映特撮YouTube Officialでは予告映像を公開中。
配信をお楽しみに。
（C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）東映特撮ファンクラブ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優