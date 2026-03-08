「久々に本当の日韓戦を見た」息もつかせぬ乱打戦にネット衝撃　韓国ファンも賛辞「これは負けても納得」【WBC】

大谷の一発はもちろん、近藤の四球もこの試合の大きなポイントだった(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの第2戦で韓国代表と対戦。一発攻勢で乱打戦を制し、8−6の勝利を手にした。

日本先発の菊池雄星が1回表、3連打を含む4本の長短打を浴びて3点を先制され、序盤から追いかける展開となった。その裏、日本は韓国先発のコ・ヨンピョを攻め、一死一塁の場面で3番・鈴木誠也が右翼席への2点本塁打を放ちすぐさま反撃。2回は両チームとも無得点だったが、3回裏に侍ジャパン打線が火を噴いた。

まず一死から、1番・大谷翔平が右翼席へのソロホームランを放ち同点。2番・近藤健介が三振に打ち取られるも、続く鈴木が今度は左中間スタンドに叩き込み逆転に成功。これでコ・ヨンピョをマウンドから降ろすと、4番・吉田正尚が韓国2番手のチョ・ビョンヒョの変化球をとらえ、ライトスタンドに運んだ。メジャーリーガー3選手による圧巻のホームラン攻勢で5-3と試合をひっくり返した。

この猛攻に、韓国メディア『OSEN』も反応。「鈴木−大谷−鈴木−吉田…恐るべきメジャーリーガーのパワー」と速報で伝え、日本打線の破壊力に舌を巻いた。一方で、韓国打線についても「この日の韓国代表打線は全体的に好調だった」と評価し、好勝負だったことを強調している。