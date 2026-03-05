国の重点支援地方交付金を活用した物価高対策が、新潟県内各自治体でも始まっている。

政府が推奨する「おこめ券」を配布せず、自治体内の店舗でのみ使える商品券などの配布・販売や現金給付といった支援策が多い。新潟県は全国一の生産量を誇る米の産地で、米には困らない人が少なくないこともあって、用途が限定されない汎用（はんよう）性が考慮されたようだ。

「市内の店舗も潤う」

ブランド米「魚沼産コシヒカリ」の産地・小千谷市で今月、プレミアム率５０％の商品券の販売が始まった。１冊５０００円で７５００円分の買い物ができ、１世帯２冊まで購入できる。市は６月請求分から７か月間、水道料の基本料金も免除する方針だ。早速購入した５０歳代の女性は「市内の店舗も潤うので良い。米だけでなく、いろいろなものを買えるほうがありがたい」と話した。

魚沼市や十日町市などもプレミアム付き商品券を販売する。魚沼市は１冊５０００円で１万円分の買い物ができる商品券を１人２冊まで、４月に発売する。

商品券などを配布する自治体も多い。妙高市が１人１万円分の商品券の発送を終えたほか、長岡市は１人１万円分を４月から、上越市は１人３０００円分の割引券を５月から配布する。上越市は市内各商工団体が実施するプレミアム付き商品券の販売事業も支援する。

販売、配布を問わず、商品券などは発行された市町村内の登録事業所でのみ使用できる。本社・本店の所在地を問わず域内の店舗で使える券に加え、域内に本社・本店がある事業者の店舗でのみ使える券を併せて用意する自治体も多い。

物価高騰対策を地域経済の活性化につなげる狙いもあり、長岡市の磯田達伸市長は１月の記者会見で「物価高騰は市民全てが影響を受けており、米に限った支援は違う。幅広く使えて地域経済の振興にもつながるようにしたい」と述べた。

津南町は町内の事業所で使える電子商品券を５０％のプレミアム付きで販売し、地域通貨の普及も図る。町内の約８０店舗で使える「つなＰｏ！カード」や、カードと連携した「つなＰｏ！アプリ」に１万円をチャージすると、１万５０００円分使える。春と秋の２回、販売を予定しており、チャージ上限は各１万円。同カードの利用は昨年９月に始まり、町民向け発行数は約３５００枚。町の担当者は「紙の商品券は（発行などにかかる）負担が大きい。しっかりと地域に還元できる」と話す。

現金給付も

一方、町民１人あたり１万円を現金給付する湯沢町の担当者は「おこめ券は町内で使用できる店舗が限られる。商品券も手間と経費がかかり、町民の生活支援に重点を置いた」と、現金の有効性を強調した。

新潟市は市民１人あたり３０００円を給付する。各世帯にお知らせのはがきや申請書などを送った上で、振り込みなどで給付する。

また、佐渡市は全世帯主に１万円分、世帯主以外に５０００円分の生活応援券を配布する。今月中に各世帯へ郵送し、４月１日〜９月末、市内の登録店舗で利用できる。住民税非課税世帯には１世帯あたり５０００円分を追加配布する。このほか、２０２５年９月末現在で１８歳以下の子ども１人につき２万円を給付する。今月中旬、児童手当の登録口座に振り込まれる。

自治体の支援は、これら住民への直接的な給付だけでなく、多岐にわたる。

十日町市や三条市なども水道料の基本料金を数か月間免除する。魚沼市は、中小企業や医療介護施設などがＬＥＤ照明、空調といった省エネ設備を更新する際、経費の３分の２（上限３００万円）を補助するほか、園芸農家や畜産農家向けに肥料や飼料、燃料などにかかる経費の支援も行う。