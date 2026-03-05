この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【１ヶ月予報】寒の戻りは強い？太平洋側の少雨はいつまで？【メンバー限定】」と題した動画を公開。3月7日から4月6日までの1ヶ月予報について、週ごとの詳細な解説を展開した。3月上旬は一時的な「寒の戻り」があるものの、月後半にかけて全国的に高温傾向が強まっていく見通しを示した。



動画ではまず、3月7日から13日までの第1週は、北日本で高温傾向となる一方、東日本から西日本、沖縄・奄美にかけては平年並みの気温になると予測。松浦氏は、これまでの暖かさと比較して気温が低めに推移するため「ちょっとした寒の戻りになる」と指摘した。



続く第2週（3月14日～20日）には、北日本から西日本にかけて高温傾向へと転じる。さらに第3・4週（3月21日～4月3日）に入ると、北日本・東日本で高温傾向が続き、西日本と沖縄・奄美では「かなり高い」確率で高温になるという。「3月の後半に行けば行くほど、高温具合が大きくなっていく」と述べ、春本番の暖かさが本格化する見通しを語った。



こうした気温の変化について、松浦氏はフィリピン東方における対流活動の活発化が、上空の偏西風の蛇行に影響を与えていると分析。第1週は、日本付近で偏西風が南に蛇行することで寒気が流れ込みやすくなるが、第2週以降は蛇行パターンが変化し、日本全体が暖かい空気に覆われやすくなると解説した。



3月上旬は一時的な気温の低下に注意が必要だが、それを乗り越えれば、月後半にかけては全国的に春らしい暖かな陽気が続く見込みだ。また、太平洋側の少雨傾向は3月中旬頃まで続く可能性にも触れ、今後の気象情報への注意を呼びかけた。