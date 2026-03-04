athletiaのUVケア最高レベル*！全身使える軽やかUVジェル

紫外線対策はしっかりしたいけれど、重たい使い心地は避けたいという方に注目してほしいのがathletiaの新しいUVケア。SPF50+／PA++++の高い紫外線防御力と軽やかな使用感を両立し、顔にもからだにも使えるマルチなUVジェルが登場します。自然由来指数88％1とビーチフレンドリー処方2を採用し、人にも環境にも配慮した設計が魅力。アクティブな毎日に寄り添うUVケアです♪

軽やかで頼れる全身UVジェル

athletia最高レベル*のUVカット効果を誇る全身用UVジェル。SPF50+／PA++++、UV耐水性★★で汗や水に強く、真夏の屋外レジャーやスポーツシーンにも活躍します。

スフレのように軽いジェルクリームが肌にすっとなじみ、圧迫感のない膜を形成。

白浮きや粉っぽさが気にならず、メイク下地としても快適に使えます。顔もからだも一本でケアできるので、忙しい朝や外出先でも使いやすいアイテムです。

Straineの髪質別ヘアケア誕生♡理想のストレートを叶える新ライン

独自技術で崩れにくく快適

独自の粉体乳化技術によるウォーターレジスタント処方を採用。塗膜の持続性を高め、汗や水に触れても落ちにくい仕上がりを実現しています。

さらに余分な皮脂を固化する皮脂トラップ技術により、テカリやベタつきを抑制。

紫外線散乱剤の粉体表面を均一にコーティングすることで、肌に密着してこすれに強いフリクションプルーフ性能も備えています。

また微細な凹凸構造の塗膜が、チリ・ほこり・PM2.5・花粉などの付着を抑制。日中の外的環境から肌を守ります。※すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません

自然由来処方と心地よい香り

アスレティア スキンプロテクションUVジェル

価格：5,500円（税込）

自然由来指数88％*1を実現しながら、高機能を両立している点も魅力。

オキシベンゾンとオクチノキサートフリーに加え、マイクロプラスティック、防腐剤、合成着色料、石油系界面活性剤フリーを採用しています。

athletiaの基幹保湿成分ビオエナジェティックコンプレックス5とSPGコンプレックス6を配合し、紫外線を浴びる日中の肌をうるおいで守ります。

レモンやグレープフルーツ、ローズマリーなどの天然植物精油*7をブレンドした爽やかな香りも特徴です。

SPF50+／PA++++／UV耐水性★★

発売日：2026年3月6日（金）

容量：80g

※環境に配慮したバイオマスプラスティックを一部に使用したチューブを採用しています。

*UVカット効果

*1 自然由来指数：88％（水を含む）ISO16128準拠

*2 製品の使用による日常生活での洗い流しやレジャー時の環境流出を考慮し、水環境の生態系への影響が懸念されない設計。（水環境リ

ク評価済）

*3 汗・水・こすれに強いこと

*4 使用シーン

*5 アシタバ葉／茎エキス、シソ葉エキス、コメ発酵液、グリセリン

*6 宇治茶エキス、白茶エキス、甘草根エキス、真珠タンパク抽出エキス（加水分解コンキオリンタンパク）、BG

*7 香料の一部

athletiaのUVケアで自由な毎日へ

強力な紫外線対策と心地よい使用感を両立したathletiaの新しいUVケアは、外出やスポーツ、旅行など幅広いシーンで活躍する頼れる存在。

軽やかな使い心地と環境への配慮を兼ね備えた一本なら、毎日の紫外線対策も快適に続けられそうです。アクティブな季節に向けて、全身を守る新しいUV習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡