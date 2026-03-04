10人に1人以上の子どもが「肥満」の韓国…“世界肥満デー”に際し大韓肥満学会が定めた「小児・青少年肥満予防管理指針」とは

韓国の子どもの10人に1人以上が肥満であることがわかった。

【注目】日本より韓国が多い？米誌が選ぶ「世界最高の病院ランキング」

韓国の「2024年国民健康栄養調査」（2022〜2024年）の結果によると、小児（6〜11歳）の肥満有病率は13.6％で、10年前より4.9ポイント増加した。青少年（12〜18歳）の肥満有病率も15.1％で、同期間に3.6ポイント上昇した。

肥満は単に体重が多い状態ではなく、体脂肪が過度に蓄積して健康に危険をもたらす疾患である。高血圧、糖尿病、脂質異常症などさまざまな慢性疾患の発生リスクを高めるため、早期の予防と管理が重要だ。

特に、小児・青少年期は身体的・情緒的な成長と発達が活発に行われる時期だ。この時期に形成された食習慣や活動習慣は成人期まで続く可能性が高い。

そのため、小児・青少年の肥満は単なる体重増加として見るのではなく、長期的な健康に影響を及ぼす疾患として認識し、積極的に管理する必要がある。

これに伴い、世界肥満連合（WOF）は肥満に対する社会的認識を高め、予防と治療の重要性を知らせるため、3月4日を「世界肥満デー」と定めた。

この日に合わせ、疾病管理庁は大韓肥満学会（小児青少年委員会）と共同で「小児・青少年肥満予防管理指針」を制定・配布し、肥満予防管理のための映像教育資料4種類を制作して普及した。

「小児・青少年肥満予防管理指針」は、政府が肥満を慢性疾患として認識し、初めて制定した指針である。子どもたちの実際の食生活や身体活動など日常全体を考慮し、現場での実践可能性を高めることに重点を置いた。小学生と中・高校生の1日の生活の流れを反映し、多分野の専門家が参加して作成され、年齢別の水準に合わせた指針で構成して活用度を高めた。

また、学生用指針とは別に保護者（保護者・教師）向けの指針も用意し、家庭と学校が共に肥満予防と管理に参加する必要がある点を強調した。

そのほか、疾病管理庁は大韓肥満学会と共同で、小児・青少年の肥満予防のための映像教育資料4編を制作した。教育部と協力し、家庭や学校などさまざまな現場でこれらの資料を活用できるよう支援する計画だ。資料は疾病管理庁のホームページと国家健康情報ポータルに掲載し、広報と案内も強化する予定である。

（写真＝photoAC）

大韓肥満学会のキム・ミンソン理事長（ソウル峨山病院内分泌内科）は「今回の小児・青少年肥満予防管理指針は、食習慣と身体活動、生活環境を統合的に考慮し、医学的根拠に基づいて作成された実践中心の指針だ。小児・青少年の肥満はもはや個人の問題ではなく、社会的環境が複合的に作用した結果である。したがって家庭と学校、地域社会が共に参加することで予防効果を最大化できる」と強調した。

（記事提供＝時事ジャーナル）