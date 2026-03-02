【怖い話】荷物を押し込んだポストの異常な抵抗→翌日判明した「怪異より怖い現実」に絶望【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く『郵便屋が集めた奇談』は、現役の郵便局員たちが実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した作品だ。今回は、I支店で働くKさんが体験した、怪異よりもおぞましい「開かないポスト」にまつわる実話を紹介する。
■ポストに隠されたおぞましい真実
Kさんがクリックポストの配達に訪れた際、ある部屋のドアポストがなぜか開かなかった。以前、同じ住人から持ち帰りのクレームを受けたことのあるKさんは、「早く荷物がほしいはずだ」と共感し、力ずくで荷物を押し込むことにした。
しかし、その翌日にアパートを通りかかったとき、Kさんは信じがたい光景を目にする。ポストが開かなかった本当の理由を知ったとき、彼は怪奇現象よりも恐ろしい事実に震えることとなった。
■配達員が直面する生々しい恐怖
作者の送達ねこさんは、今回のエピソードについて「あとになるほど震えのくる体験」だと語る。ドアの向こうには日常があると思い込んでいるが、ポストを通じて目に見えない現実に触れてしまったとき、その記憶は一生忘れられないトラウマになるのだ。
また、郵便局員は殺人事件があった現場であっても、郵便物があれば配達に行かなければならない。配達員たちは「幽霊が出るよりも、犯人がまたやってくるほうがずっと怖い」と話しているという。読者からは「ヒェッ」と悲鳴が上がり、日常の郵便受けを見る目が変わるほど、背筋が凍るおもしろい作品となっている。
どんなに恐ろしい場所であっても、すべての人へ郵便を届けるために配達員は足を運ぶ。ネット通販が当たり前となった現代、過酷な現場で働く彼らには感謝の念を抱かずにはいられない。そのほか、本シリーズではさまざま量な奇談が描かれている。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
