ロッテのアイスに10年ぶりの新ブランド誕生！異国情緒あふれる新アイス「アジアに恋して」発売
「雪見だいふく」や「クーリッシュ」など、さまざまな人気アイスを販売しているロッテ。今回、アイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」を2026年4月6日(月)に全国発売する。
【写真】アジアンデザートのような「アジアに恋して」は全4種
■若年層を中心に人気のアジアに注目
「アジアに恋して」は、アジアンデザートのようなアイス。フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが多く開催され、若年層を中心にアジアの文化やアジアンフードが定着してきている。そんな“ワクワクする非日常”の象徴としてのアジアと、スイーツを掛け合わせて誕生したのが「アジアに恋して」だ。
「アジアに恋して」は全4種。「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー」は、鉄観音烏龍を使用し、黒糖の深みのある甘さがマッチしたアイス。烏龍の香ばしさも感じられる黒糖烏龍アイスとミルクアイスがバランスよく味わえる。深みのある黒糖ソースがマッチするようにやさしい甘さに仕上げている。
「アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐」は華やかな風味とクリーミーでもっちりした食感の杏仁アイス。甘味のある杏仁ソースとの相性も絶妙で、カップの中でも食べる部分によって杏仁の感じ方が変わるので、最後まで飽きずに食べられる。
「アジアに恋して ジャスミンミルクティー」は、華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイス。ジャスミンティーの香りに合わせるのは、甘酸っぱいパッションフルーツソース。南国フルーツの味わいで、暑い季節でもさわやかに楽しめる。
「アジアに恋して マンゴーラッシー」は、アルフォンソマンゴーの果汁と果肉を製品中27％使用し、芳醇な甘さを楽しめる。ラッシー風に仕上げているので、甘味と酸味のバランスがよく、すっきりと食べられる。華やかな風味のマンゴーソースとの相性もいい。
アジアンスイーツをイメージし、ひと口食べるとアジアを旅した気分になれる、かもしれないアイス。「アジアに恋して」を食べて異国情緒を感じる“ワクワクする非日常”を感じてみよう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】アジアンデザートのような「アジアに恋して」は全4種
■若年層を中心に人気のアジアに注目
「アジアに恋して」は、アジアンデザートのようなアイス。フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが多く開催され、若年層を中心にアジアの文化やアジアンフードが定着してきている。そんな“ワクワクする非日常”の象徴としてのアジアと、スイーツを掛け合わせて誕生したのが「アジアに恋して」だ。
「アジアに恋して」は全4種。「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー」は、鉄観音烏龍を使用し、黒糖の深みのある甘さがマッチしたアイス。烏龍の香ばしさも感じられる黒糖烏龍アイスとミルクアイスがバランスよく味わえる。深みのある黒糖ソースがマッチするようにやさしい甘さに仕上げている。
「アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐」は華やかな風味とクリーミーでもっちりした食感の杏仁アイス。甘味のある杏仁ソースとの相性も絶妙で、カップの中でも食べる部分によって杏仁の感じ方が変わるので、最後まで飽きずに食べられる。
「アジアに恋して ジャスミンミルクティー」は、華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイス。ジャスミンティーの香りに合わせるのは、甘酸っぱいパッションフルーツソース。南国フルーツの味わいで、暑い季節でもさわやかに楽しめる。
「アジアに恋して マンゴーラッシー」は、アルフォンソマンゴーの果汁と果肉を製品中27％使用し、芳醇な甘さを楽しめる。ラッシー風に仕上げているので、甘味と酸味のバランスがよく、すっきりと食べられる。華やかな風味のマンゴーソースとの相性もいい。
アジアンスイーツをイメージし、ひと口食べるとアジアを旅した気分になれる、かもしれないアイス。「アジアに恋して」を食べて異国情緒を感じる“ワクワクする非日常”を感じてみよう。
取材・文＝岡部礼子
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