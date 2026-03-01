ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が、1日放送の「ジャンクSPORTS 世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（後7・00）に出演。契約交渉の秘話を明かした。

巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本。今年1月3日、交渉期限の数時間前にブルージェイズと合意。4年総額約93億円で契約を結んだ。

岡本はMCの浜田雅功への“報告”として、予想の2倍の契約金で交渉が成立したことを明かし「自分の中で、やっぱり日本より低いのは嫌。お金の話なんであれですけど、これぐらいはほしいっていうのはずっと決めてて」と説明。

4年93億円の金額を聞いたときの心境を聞かれると「全然なんか…浮かれてなくて」と浜田を見つめると、浜田は吹き出しながら「マジで？」。「決まった瞬間に、このチームでユニフォーム着て試合するんやっていう。めちゃくちゃうれしいんかなと思ってたんですけど、全然そんなんなくて」と冷静だったことを回顧した。

さらに、関係者から「おめでとう」と声を掛けられた際も「僕のテンションがめっちゃ低いんで…“大丈夫か？”みたいな」と周囲を困惑させたことも明かし、スタジオに笑いを誘った。