SEVENTEENら5組のパフォーマンス世界を体感できる「VISION FESTA」が、西武渋谷店モヴィーダ館で開催されます。

東京ドームシティ Gallery AaMoで好評だった企画が、参加アーティスト追加とVR映像の強化で再登場する点が今回のトピックです。

会期は2026年2月26日から4月5日までで、来場者特典フォトカードの内容も新バージョンに更新されています。

VISION FESTA「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」

開催期間：2026年2月26日（木）〜2026年4月5日（日）会場：西武渋谷店 モヴィーダ館（東京都渋谷区宇田川町21-1）前売一般：4,000円（税込）当日一般：4,500円（税込）前売販売開始：2026年2月17日（火）18:00

VISION FESTAは、THE FACT MUSIC AWARDSに出演したアーティストの音楽とステージをVR・展示・物販で体験できるイベントです。

西武渋谷店会場では、人気K-POPアイドルの展示パネルやポストカード展開を含むキャンペーンも実施されます。

今回はSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORに加えて新たな1アーティストが参加し、より広いラインナップで楽しめる構成になっています。

VR SHOW体験と上映スケジュール

上映時間（予定）：11:30〜19:45営業時間：11:00〜20:30案内間隔（予定）：約45分チケット形式：日時指定券

ネオンカラーのグリッドと発光するVRゴーグルを前面に出したキービジュアルが、没入型の体験設計を端的に伝えています。

会場ではコンサート映像を“観る”だけでなく、ステージ空間に入り込む感覚で楽しめるVR SHOWが軸になります。

前売券特典ランダムフォトカード

前売一般：4,000円（税込）特典枚数：3枚内訳：SEVENTEEN 2枚＋他アーティスト 1枚

前売券は当日券より1枚多い3枚構成で、コレクション性を重視する来場者に向いた設計です。

カードは白やブルーを基調にした明るめトーンで、同イベントロゴを統一レイアウトで配置した仕様になっています。

当日券特典ランダムフォトカード

当日一般：4,500円（税込）特典枚数：2枚内訳：SEVENTEEN 1枚＋他アーティスト 1枚当日券会場販売：11:30〜19:00

当日券特典は2枚構成で、深いネイビーを基調にしたセットが用意されています。

前売券で完売していない日時のみ当日販売となるため、希望時間がある場合は早めの確保が有効です☆

同じアーティストでも、VR空間で受けるステージの距離感はライブ会場と違う魅力があります。

展示と特典カードを組み合わせて回れるので、推し活の1日をまとめて作りやすい構成です。

【5組のステージをVRで最前列体験！

VISION FESTA「DIVE INTO THE STARS」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 西武渋谷店での開催期間はいつですか？

2026年2月26日（木）から2026年4月5日（日）までです。

Q. 前売券と当日券の料金はいくらですか？

前売一般は4,000円（税込）、当日一般は4,500円（税込）です。

Q. 前売券と当日券でフォトカード特典はどう違いますか？

前売券は3枚、当日券は2枚で、どちらもランダム配布です。

Q. 当日券はいつでも買えますか？

当日券は前売券で完売していない日時のみ、会場で11:30〜19:00に販売されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5組のステージをVRで最前列体験！VISION FESTA「DIVE INTO THE STARS」 appeared first on Dtimes.