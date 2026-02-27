お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。20年間借りっぱなしになっていたワンルームマンションを訪れた。

ケンコバは以前同番組に出演した際、大阪時代に1人暮らしをしていた部屋を「処分できてない」と告白。「この番組で退去手続きをやってほしい」と希望したことから、今回の企画が実現した。

同行した「笑い飯」西田幸治は「ハウスダストに弱い」と及び腰だったが、ケンコバは「ぶっちゃけたこと言うていい？ラストを過ごした夜、女の子を連れ込んだんちゃうかな？」と回想。「まだ寝てるかも」とボケると、西田は「もうええ歳になってる」と笑わせた。

大阪の谷町7丁目、最寄り駅から徒歩5分という同物件。ケンコバの記憶によると家賃は8万4000円だったため、単純計算で20年間で2000万円以上を支払ったことに。

部屋へ入ると、当時交際相手からもらったというティーカップやタオル、キッチンには調味料もそのまま残っており、冷蔵庫には缶ビールやバターも。プラスチックケースに入った米を見た西田は「古古古古古古古米ですよ、こんなもん」と驚いたが、中身は麹状に固まっており、意外にも虫は湧いていなかった。

生活感あふれる室内を見ながら、放置していた原因についてケンコバは「だから俺、ちゃんと引っ越してないねん」とポツリ。現在の若手芸人のように“東京進出”という意識はなく、東京での仕事が忙しくなりすぎ、ホテルの滞在日数が年間300日を超えた頃「“もう嫌や”って、勝手に部屋を借りた。だからこんなことになってんねん」と語っていた。