Snоw Manのメンバー宮舘涼太（32）との熱愛を報じられ、日本テレビの黒田みゆアナ（27）は知名度が急上昇しているそうだ。水卜麻美アナの後継者とも目される若手エースというだけじゃない。

「みゆさんは明るく親しみやすいキャラクターで、お笑い好きで天然な一面もある人気者。『くろみゆ』の愛称で多くのファンがいるのですが」と、黒田アナを知る放送関係者はこう言う。

「今回は人気アイドルグループとの熱愛発覚ということで、ファンらからバッシングを浴びるのではないかと心配されていたんです。報道後、一部ファンからSNSで『リアコ（リアルに恋してる）勢』と呼ばれ、ショックや嫉妬の声は上がっているようですが、同じ人気グループでも目黒蓮でなかった安堵もあってか、祝福の反応が大半で、深刻な炎上には至っていないんです。周囲は安心していますよ」

実は黒田アナ、2023年5月にも熱愛を報じられたモテモテ女。

「『FRIDAY』に同期入社で京大卒のイケメンディレクターとの銀座デートをキャッチされたんです。仕事の合間にカフェで一緒にいただけらしいのですが、親密な様子が報じられ、そこでも注目された。このときは同誌の取材に『広報を通してください』と毅然と対応したそうです」（前出の放送関係者）

宮舘涼太とは、宮舘の自宅にお泊まりしたと女性セブンは報じたが、同誌によると、出会いは東京・港区の会員制バーだったらしい。芸能ライターからは「ザ・芸能人じゃないですか」と、こんな見方が上がる。

「港区の芸能人御用達といえば六本木と西麻布で、著名人がお忍びで通う隠れ家的なバーが多く存在します。会員制バーなら西麻布の交差点近くの『BAR ALMON NISHIAZABU』とか、おしゃれなスポットがありますね。ためしにネットでメニューを見たところ、シャンパンの『モエ・エ・シャンドン』が200ミリリットル入りミニボトルで6050円でした。親しみやすいと評判の黒田アナとはいえ、こういうところに出没し、芸能人とお忍びデートをしていたのかと想像してしまいました」（スポーツ紙記者）

さすがは業界人、民放キー局の女子アナとも言えるのかも知れないが……。

◇ ◇ ◇

