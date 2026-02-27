Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太（３２）と日本テレビの黒田みゆアナウンサー（２７）の交際報道が話題となっている。

２５日に報じたのはニュースサイト「女性セブンプラス」。同サイトによると黒田アナは２月、宮舘の自宅から東京・汐留の日テレへ出勤するなど、宮舘の自宅を足しげく訪れているという。

宮舘は、ロイヤルキャラの設定で犂棔覆世董僕有瓩反討靴泙譴襪曚、バラエティーで見せる飾らない３枚目の側面でも人気を博している。

こうした宮館のお笑い適正の高さが黒田アナに刺さったのかもしれない。キー局関係者の話。

「黒田アナは休日に劇場に通うほどのお笑い好き。過去の交際相手も、３枚目で笑いの分かる盛り上げ上手な方だったと聞いています。報道で相手が宮館さんだと知って、納得した関係者は少なくないと思います」

黒田アナは入社５年目の若手ホープ。朝の情報番組「ＤａｙＤａｙ．」のＭＣを担当し、明るくハツラツとした笑顔で進行を務めている。現場レベルでも熱い支持を得ており、「次期エース」との呼び声も高い。

「黒田アナは制作会社の若手ＡＤとも積極的にコミュニケーションをとる気さくな方。距離感が近く、気取った様子もない明るい人なので、現場の若手からの人気が高いです。熱愛報道にショックを受けるスタッフもいましたが、『黒田さんが幸せならＯＫです！』と全力で応援する構えでしたよ」（制作会社関係者）

明るい人気者同士の恋の行方は――。