「金払って素人の歌を聴きたくない」なぜKing Gnuの“合唱肯定”は批判されるのか？ B’z公演でも物議の現代の“潔癖すぎるライブマナー”とは
ライブ中、隣の人の歌声がうるさくて集中できない――。そんな永遠のテーマともいえる「ライブマナー」を巡り、またしてもSNS上で激しい議論が巻き起こっています。
◆「何でお金払って素人の歌を…」広がる困惑
議論のきっかけとなったのは、人気ロックバンド・King Gnuの井口理さんが、2月22日の公演中に行った発言です。事の発端は、演奏中に「隣の客が歌っていたせいでKing Gnuの歌が聞こえなかった」という不満の声がSNS上で上がっていたこと。井口さんはこれに触れる形で、自身の思いを次のように明かしました。
「ガンガン歌ってもらって。なんか隣の声うるさいなと思ったら、それ以上に歌ってください！」
ライブ中、ファンがアーティストと共に歌う「大合唱」について、井口さんは明確に肯定する態度を表明したのです。
この発言に対し、SNSでは「本人がいいと言っているなら最高」「ライブの一体感こそ醍醐味」と歓迎する声がある一方で、「アーティストの歌声を聴きに行っている」「周囲への配慮は必要では」といった困惑の声も上がっており、ライブマナーのあり方を巡る議論が再燃しています。
しかし、この井口さんの発言には、ファンの間でも真っ向から賛否が分かれています。
否定派からは、「何でお金を払ってまで、隣にいる素人の歌を聞かなきゃいけないのか」「下手なやつに限って大声で歌う。お前の歌声を聞きに来ているわけではない」といった、切実な不満が噴出。井口さんの発言に異を唱える声に、多くの共感が集まっています。
一方で、井口さんの姿勢に理解を示す意見も少なくありません。「ライブでは一体感を楽しみたい気持ちもある。井口さんのように、アーティスト側がはっきりと考えを表明してくれるのはいいことだ」と、公式に「合唱OK」と言ってくれたことに救われるファンもいるようです。
◆B’zの公演でも話題に…繰り返される議論
ライブやコンサートについては、たびたび同じ議論が繰り返されます。最近だと、B’zの東京ドーム公演で歌う観客に対するSNSでの苦言が話題になったのも記憶に新しいところです。
今回も井口さんの発言に共感するよりも、「隣の客が歌いだしたらどうしよう」という懸念の声が多数であることが印象的です。ここからうかがえるのは、日本人にとってライブとは、多数の人たちと楽しむよりも、「個人の趣味や嗜好の範囲で味わうもの」だという位置づけです。
確かに、昨今チケット代は高騰しています。お金のやりくりをして抽選の高い倍率も通って、ようやっと参加することのできるライブ。アーティストの歌や演奏に集中できないのは悲しいことです。その意味で、井口さんの呼びかけに疑問を抱くのは理解できます。
つまり、チケットを入手するために費やした労力に対して、元を取れなければ納得できるわけがない。これが、“あんたの歌を聞きに来たわけじゃない”という不満の根っこにある感情なのでしょう。そうした不満の正しさを裏付ける根拠として、「ライブであっても音楽をじっくり聴きたい」という鑑賞の姿勢が真っ当なマナーであると強調されるわけです。
◆“音楽とは何か”を問い直すきっかけに
しかしながら、姿勢を正して周囲に気を使ってじっくり味わうことだけが、果たして伝統的にも道徳的にも正しいことだと言えるのでしょうか？
アメリカのロックバンド「トーキング・ヘッズ」のリーダー、デイヴィッド・バーンは、著書『How Music Works』で、こうした“真面目な観客”が生まれたのは20世紀初頭で、その歴史は浅いと言及しています。それまではクラシック音楽のコンサートも、観客がごはんを食べておしゃべりをしながら楽しむのが当たり前だったのです。
