藤本美貴、人生の決断を明かす 2007年にモー娘。か、庄司か、の選択を迫られる「さかの脱退を選んで」

藤本美貴、人生の決断を明かす 2007年にモー娘。か、庄司か、の選択を迫られる「さかの脱退を選んで」