脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人工知能がバックヤードで緻密な計算を支え、人の可動域を増やすから、私たちは、例えばトランプ大統領のように、もっと気ままに、予測不可能なかたちで動いて良い。」と題した動画を公開。「AIの登場によって人間の自由度が上がる」とし、これからの時代はより直感的で自由な振る舞いが許容される社会になると語った。



動画内で茂木氏は、かつての待ち合わせが場所や時間を厳密に決める必要があったのに対し、現在は携帯電話やスマートフォンの普及によって「アバウトな約束でも会えるようになった」と指摘。IT技術が人間の行動における自由度を高めた例として挙げた。その上で、今後AIが普及すれば「バックグラウンドのブックキーピング（帳尻合わせ）」をAIが担ってくれるようになると予測する。



スケジュールの調整や予約変更などもクラウド上で柔軟に行えるようになった現状を踏まえ、人間側に求められるのは「エイジェンシー（主体性）」や「自由意志」だと強調。今後は、論理的に積み上げるタイプよりも、「思いつき」や「気まぐれ」で行動する人が世の中で活躍するようになると持論を展開した。



その極端な例として、茂木氏はトランプ大統領の名前を挙げた。グリーンランドの購入構想や関税に関する発言など、一見すると「無茶苦茶」に見える言動も、バックヤードのスタッフや技術が統合的に帳尻を合わせることで成立していると分析。かつてなら組織の調整に時間がかかったことも、現在はAIやIT技術によって瞬時に処理できるため、トップやリーダーはよりフレキシブルに動くことが求められる時代だと語る。



最後に茂木氏は、「知性やエイジェンシーは可動域に比例する」と定義。AIによって可動域が増えることは見逃せない変化だとし、「今までより自由に動いていいんだ」と視聴者に呼びかけ、AIがもたらす自由な時代を楽しんでほしいと結んだ。