MX MASTER 3S Bluetooth Edition

Amazonのタイムセールで、ロジクールのBluetoothマウス「MX MASTER 3S Bluetooth Edition」が通常価格1万6,200円のところ、20%OFFの1万2,980円でセール中だ。

MX MASTER 3S Bluetooth Editionは、2025年11月発売の7ボタンワイヤレスマウス。2022年発売の「MX MASTER 3S」から有線接続を除いたBluetooth接続専用のモデルとなる。高速スクロール対応のホイールやサイドホイールを搭載するほか最大8,000dpiの高精度トラッキングに対応。8つまでのショートカットや割り当て機能をすばやく実行できる「Actions Ring」も利用できる。

現在実施中のタイムセールでは、同じくロジクールのゲーミングマウス「G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX」や無線エルゴマウス「ERGO M575SP」もセール対象となっている。