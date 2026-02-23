「イケメン3人揃いで、破壊力すごい」「圭くんだ」 清塚信也“大大大好きな2人”との3ショットが話題
ピアニストの清塚信也が21日にインスタグラムを更新。人気俳優との豪華な3ショットを披露すると、ファンから「イケメン3人揃いで、破壊力すごいですね」 「最高」といった声が集まった。
【写真】清塚信也と人気俳優の豪華3ショット
清塚は投稿で「舞台『#いのこりぐみ』 圭と行ってきたよ〜」と報告。写真には、三谷幸喜が作・演出を務める舞台『いのこりぐみ』に出演する小栗旬を中央に、観劇した清塚と田中圭が並ぶ姿が収められている。
投稿の中で清塚は舞台について「とにかくエンタメとして、最高でした」と絶賛しつつ「そして、旬は相変わらず、どんな役をやろうとも、すごい吸引力で引き込んできました笑」とコメント。そして「大大大好きな2人と会えて元気出ました〜圭の舞台もまた早くみた〜い！！」ともつづった。
豪華3ショットに、ファンからは「清塚さん素敵な3shotありがとうございます」「イケメントリオ」「3人のショット最高」といった声や、「わぁぁあ！！ 圭くんだ」「最新の圭くんをありがとうございます」「圭くん、元気そうで安心しました！」など、田中圭の最新姿にも反響が寄せれらた。
■清塚信也（きよづか しんや）
1982年11月13日生まれ。東京都出身。1996年、第50回全日本学生音楽コンクール中学生ピアノ部門で入賞。1998年に東京交響楽団との共演でピアニストとしてデビュー。以降、数々のコンクールに出場し高い評価を得ると、2019年には日本人男性クラシックピアニストとして初の日本武道館公演を成功させた。同年より『クラシックTV』（NHK Eテレ）でMCも務めている。
引用：「清塚信也」インスタグラム（@shinya_kiyozuka）
