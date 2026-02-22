【バカでも作れる飯？やってみ？】娘が義母に報告「パパがママに言ってた」＜第15話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第15話 計画通り
【編集部コメント】
仕返しにミサキちゃんを使うとは、レナさんもなかなかの策士ですね！ もちろん不安にならないよう、メソメソ演技のあとには「でもママは大丈夫！」というフォローも忘れていなかったそう。ただ、ミサキちゃんはしっかりと覚えていたようですね。そんな裏事情を知らないユウスケさん、自分の言動で覚えてしまったのだと焦っています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
