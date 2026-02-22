アイドル系ポールダンサーの女性が過去の恋愛について明かし、付き合ったファンが「彼氏じゃなく奴隷化していく」と語る場面があった。

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング1位の“審査員再注目”hinaが担当することになったのは、地元・福岡のアイドルを卒業後、2017年に「ポールダンサー」に転身した望月彩華。かつて、ファンの男性と付き合っていたというエピソードを明かし、「自分に貢いでくれるんですよ。彼氏じゃなくて、奴隷化していく」と、関係が思わぬ方向へ進んでしまったことを語る。

その上で、「自分では意識していなかったんですけど、まともな恋愛をしたいなって思ってます」と願望を告白。「上品な感じになれたら、出会う人も変わってくるのかなと」と、今回の施術に対する期待を口にした。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。