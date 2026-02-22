あのキョンキョンが還暦に──。小泉今日子が『news23』（TBS系）にインタビュー出演。本音あふれるコメントが話題を集めた。年を重ねても新しい発信を続け、歌手や俳優業以外にも多岐にわたる活動をしている小泉。今、再び存在感が際立つのはなぜか？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】還暦後、『news23』にインタビュー出演する小泉今日子。他、ドラマで共演した中井貴一や飯島直子とのツーショットなども

＊ ＊ ＊

2月に入って小泉今日子さんの話題が続いています。最大の話題は2月4日に「あのキョンキョンが還暦を迎えた」こと。ネット上には祝福とともに「自分も歳を取るわけだ」などと自分の年齢を振り返るようなコメントも多く、ともに長い年月を過ごしてきたことを実感させられる存在なのでしょう。

反響が大きかったのは11日に放送された『news23』（TBS系）へのインタビュー出演。小泉さんはこれまでの活動、還暦を迎えた心境、今後の人生などについてたっぷりと語りました。自身のインスタグラムに「私は恥ずかしくてまだ見ていません 素の自分の姿を見るのは勇気がいります」とつづっていたことから本音で語っていた様子がうかがえます。

放送後ネット上には小泉さんのコメントを支持する声が次々に書き込まれました。さらにツアーが終わる5月で休養に入り、旅人になることを明かすなど、あらためてその生き方に注目が集まっています。

アイドルのシンボル的な存在から、主演女優、ミリオンセラー歌手、執筆家、プロデューサーなど幅広い活動の一方で不倫報道や政治発言などに対する批判もありました。これらを経た今、小泉さんはどんな存在になろうとしているのでしょうか。

言葉も外見も役柄も自然体を貫く

小泉さんは現在、自身最大となるホールツアー『KK60 コイズミ記念館 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』の真っ最中。さらに誕生日の2月4日から3月1日まで東京タワーで『KK60〜コイズミ記念展〜KYOKO KOIZUMI EXHIBITION 2026』を開催しています。

昨年は11年ぶりの続編である『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）の主演のほか、恋愛リアリティショー『オフライン ラブ』（Netflix）のMC、舞台『私を探さないで』、さらに数え切れないほどのイベントに出演しました。アイドルデビューの1982年から「60歳までとにかく走り続けようと思ってきた」からこそ5月から休養に入るのでしょう。

番組では「私は子どもを持たなかったんですけど、（中略）『こんなことでいいんだろうか』とか、体の変化も大きくあったりして、もちろんずっと不安なんです」「『みんな怖いんだったら私先に行ってみるよ』っていう感覚がいつもあります」「誕生日とかあまり意識していないですね。（中略）還暦の誕生日を迎えてみると、『別に昨日と変わらない今日が来た』という感じだった」などと本音を連発。

これを見た人から「自然な言葉がすっと心に届いて、あたたかい気持ちになりました」「キョンキョンが発する言葉はいつも誰の真似でもないもの」などと共感の声があがっていました。小泉さんが自然体で語る言葉は、炎上を避けるように無難なフレーズを選び、スタッフの意向に沿って語る情報番組のコメンテーターにはないものだからこそ心に響くのかもしれません。

また、その姿や言動を主演ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズで演じた吉野千明に重ねる人もいました。吉野千明は2012年の第1弾で45歳、2014年の第2弾で48歳、昨年の第3弾で59歳と小泉さんの実年齢と同じ設定だっただけに、「老いとともにどう生きていくのか」「独身や子どものいない人生をどう生きるか」というテーマを重ね合わせるのも当然でしょう。

そんな自然体の姿は、白髪を生かした髪型や、すっぴんでテレビ取材を受け、時に誤解を受けても自分の思いを話す姿勢、「SNSの攻撃的な言葉は、違う意見も知らないより知っているほうがいい」という考え方にも表れています。SNSに「大人になって憧れの存在がいるって…」というコメントがあったように、小泉さんは今の難しい時代を生きて上で道標のような存在になっているのでしょう。

よく動き、よく語る、身軽さと実行力

小泉さんの生き方に支持が集まっているもう1つの理由は、「"普通"や"概念"をいい意味で疑い、動いてみる」というフットワークの軽さと実行力。

小泉さんは"アイドル"について聞かれた際、「自分では『私はアイドルです』と歌の中でしか言ったことがないんですよね。若いころに『アイドルって何なんだろう』と思って辞書で調べたら"偶像"って出てきて『存在自体がジャンルなんだ』と納得して。だとしたら『どんな音楽をやっても、どんなお洋服を着てもアリなんじゃない』っていう勝手な持論を見つけていろんなことにチャレンジできました。そういう意味で『いまだに私はアイドルなのかもしれない』と思います」などと語っていました。

実際その活動は歌手や俳優だけでなくさまざまな分野に及んでいます。

たとえば今回の番組では、クマ出没が増えたことを受けて山にどんぐり植樹を行う「明日の森プロジェクト」、体験格差の是正を目的に施設の子どもたちなどをライブに招待する「きみのとくとう席プロジェクト」の実施、地震被災地となった石川県輪島市のラジオ出演などが紹介されました。それ以外でも猫の保護活動などがたびたび報じられています。

さまざま問題に無関心でいることや「大丈夫だろう」とみなすことを良しとせず、「今やらないでどうする」と考えて動く小泉さんの姿がリスペクトを誘っているのでしょう。

さらに『news23』のインタビューは2年にわたってラジオ共演している上村彩子アナの企画・取材だから受けたものでした。新たなアイドル像などを切り拓いてきた小泉さんは「孤高の人」と思われがちですが、常々「たくさんの仲間がいる」と話しているように、人との縁を大切にするスタンスであり、それも支持される理由の1つでしょう。

よく動き、よく語る分、批判されることも少なくありませんが、行動のベースに慈愛の心があるからなのか、これまでは「けっきょく支持が批判を上回っていく」という状態が続いてきました。小泉さんがこれまでの姿勢を変えない限り、この状態は変わらないのかもしれません。

休養の目的は「インプット」と語っていましたが、小泉さんは2018年の独立後マネージャーもドライバーもつけずに自分で業務をこなしてきたバイタリティの持ち主だけに、何を得て戻ってくるのか。番組の最後に「きちんと自分が生きてきたことや見てきたものをちゃんとまとって力強いおばあちゃんになりたい」と語っていましたが、これからも独自のアイドル像を切り拓いて支持を得ていくのでしょう。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。