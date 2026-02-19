キンプリ永瀬廉、仲良しのダイアン津田に“思わずついた嘘”を後悔「ノリで言っちゃって」

2月18日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、現在放送中のTBS系日曜劇場『リブート』で共演中のダイアン・津田篤宏とのエピソードを語った。

放送内で、仲の良い津田がKing ＆ Princeのライブも見に来てくれたと明かしつつ永瀬は、「色々話していくうちに(津田さんが)ゴルフが好きだと。“ゴルフ行こうや！”みたいな流れで、『やるの？』みたいな」「なんでか分からんけど『やります！』って。嘘ついちゃったんですよ」と切り出した。

続けて、「今思うと、なんでそんなこと言ったのかなって、ホンマに謎なんですけど『やります好きです』みたいな。ノリで言っちゃってて」「『じゃあ今度行こう！』ってなって」「どうしよ。どうする？これ」とトーク。

さらに、「ゴルフって朝早いやん。とか、で、大体夕方ぐらいまでやん。遠いから家帰ってくるの。ってなると、大体その日はオフな可能性が高い」「オフの前日ってやっぱ基本飲みたいやん俺って。とかさ、色々支障が出てくるのよ」「さっき言った理由からあんまゴルフ行きたくないし。八方塞がりですよ」と心境をぶっちゃけ。

最後には、「結構仲良くなったんですよもう。意外と」「“ごめんなさい”って言えばまあ許してくれるやろうけど、ただ本当に、なんで言ったんやろ」と話していた。