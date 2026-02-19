「家賃は払ってない」月13万円で猫9匹と暮らす79歳男性が語る衝撃の年金生活「最高の人生やってますよ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】家賃は払ってない…竹製品会社79歳と会社顧問67歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。動画では、家賃無料で気ままな一人暮らしを謳歌する79歳男性と、退職金でマンションを一括購入し堅実な老後を送る67歳男性という、対照的な二人の年金生活が明かされた。
動画前半に登場した79歳の男性は、竹製品の製造卸会社などを経て60歳で定年退職し、現在は月額13万円の年金で生活している。驚くべきは住環境で、親の代からの付き合いにより、広い長屋に「家賃はいらない」と言われて無料で住んでいるという。「自由です」「家賃いらんから楽しくやってます」と笑顔を見せ、現在はペタンクやグラウンドゴルフを楽しむ日々だ。
男性は9匹の猫と暮らしている。避妊去勢手術を施し、自身の死後も周囲に世話を頼むなど責任を持って接しており、「猫も私の周りで寝ます。楽しくて仕方がない」と愛情深さをのぞかせた。過去には肺結核を患い内向的だった時期もあったが、信仰との出会いや日々の積み重ねにより「最高の人生やってますよ」と胸を張る姿が印象的だ。
一方、後半に登場した67歳の男性は、会社顧問として週に1回程度働きながら、月額約20万円の年金を受給している。63歳の時に退職金でマンションを一括購入しており、以前住んでいた一軒家は子供に譲ったという。「老後の家が欲しかった」と語り、夫婦二人に適した広さと利便性を求めて住み替える計画性の高さを見せた。
家賃0円で猫と自由に暮らす男性と、資産を整理し堅実に住まいを整えた男性。全く異なる境遇ながら、それぞれが自身の環境に感謝し、充実した老後を送る姿が垣間見えるインタビューとなっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
年金の現実を知るためには、実際に年金を受給している人から話を聞くのが一番！ 街角で出会った高齢者から、年金受給額、使い道、さらには現在の生活状況に至るまで、視聴者さんが気になるアレコレをインタビューし、年金受給者のリアルな声をお届けします！！
youtube.com/@nenkin-talk YouTube