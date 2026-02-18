意外と知らない？赤ちゃんのインフルエンザ対策、良かれと思った“過度な消毒”が逆効果になる理由
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「【インフル対策】赤ちゃんのためにママができること！感染したらどうする？」と題した動画を公開。冬の感染症シーズン、特に赤ちゃんを守るためのインフルエンザ対策について、過度な消毒に警鐘を鳴らし、より本質的な予防法を解説した。
動画の冒頭で助産師のHISAKOさんは、寒い時期に高まる感染症への恐怖心に触れ、赤ちゃんがいる家庭では特に神経質になりがちだと共感を示す。しかし、一般的に行われている頻繁な消毒について、氏は「消毒はほどほどにしてほしい」と意外な見解を述べた。
その理由として、消毒のしすぎには2つのデメリットがあると指摘する。一つは、人間の体を守るために必要な「常在菌」まで殺菌してしまうことだ。HISAKOさんは「私たちの体は、肌などを守る常在菌と共存している」と説明。過度な消毒は、これらの良い菌まで排除してしまい、かえって免疫力を低下させ、ウイルスが侵入しやすい状態を作りかねないという。
では、消毒の代わりに何をすべきなのか。HISAKOさんは、インフルエンザ予防のために本当にやってほしいこととして4つのステップを挙げた。
1つ目は「手洗い」。赤ちゃん自身がウイルスを持ち込むことは少なく、主な侵入ルートはパパやママ、上の子どもの手であるため、手洗いの徹底が最も重要だという。
2つ目は「加湿」。ウイルスは「乾燥が大好き」であり、乾燥した環境を好む。室内では湿度60%程度を保つのが理想的で、加湿器がない場合でも濡れタオルを干すなどの工夫で対応できると語った。
3つ目は「人混みを避けること」。ただし、全ての外出を控える必要はなく、人が滞留しているフードコートのような場所は避け、公園など人が流動している場所であれば過度に恐れる必要はないとした。
4つ目は「日光浴」。太陽の光には天然の殺菌効果があり、外気浴をすることもインフルエンザ予防に繋がると述べた。
最後にHISAKOさんは、「完璧にインフルエンザを予防しようって思わないこと」が結論だと語る。対策をしてもかかるときはかかる、と割り切り、ママが笑顔でいることが赤ちゃんの免疫力を上げる一番の理由になると締めくくった。
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人