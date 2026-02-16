¡ÖÌÙ¤«¤ë¤È±½¤¬¹¤Þ¤ê¡Ä¡×´Ú¹ñ¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Á³Ê80¡óË½Íî¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê
·Ä¾°ËÌÆ»±ÊÀî¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥×¥¯¥È¡¦¥è¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤ä¶âÀô¡Ê¥¥à¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊºîÊª¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤¬¡¢µìÀµ·î¤òÁ°¤ËµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡È¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡É¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬²Á³Ê²¼Íî¤ÈÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÇÀ²È¤Î¶ì¶¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÅì»Ô¡Ê¥¢¥ó¥É¥ó¥·¡ËÇÀ¿å»ºÊª²·Çä»Ô¾ì¤Î¶¥Çä²Á³Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÆÃÅùµé2¥¥íÆþ¤ê1È¢¤Î¼è°ú²Á³Ê¤Ï11Æü»þÅÀ¤ÇºÇ¹â5000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó530±ß¡Ë¡¢ºÇÄã3300¥¦¥©¥ó¡¢Ê¿¶Ñ4200¥¦¥©¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£1½µ´ÖÁ°¤Î3Æü»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê4500¥¦¥©¥ó¡¢Àè·î10Æü»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê5628¥¦¥©¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢µìÀµ·î¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²Á³Ê¤Ï²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê²¼Íî¤Ï°ìÁØÌÀ³Î¤À¡£2022Ç¯2·î10Æü»þÅÀ¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÆÃÅùµé2¥¥íÆþ¤ê1È¢¤Î¶¥Çä²Á³Ê¤ÏÊ¿¶Ñ2Ëü9100¥¦¥©¥ó¡¢2021Ç¯2·î8Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ2Ëü3300¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¶¥Çä²Á³Ê¤Ï80¡ó°Ê¾åµÞÍî¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡þ²á¾êºÏÇÝ¤¬¾·¤¤¤¿ÉÊ¼ÁÄã²¼ ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬Â£ÅúÍÑ²ÌÊª»Ô¾ì¤Ç²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿Íµ¤¤òµÞÂ®¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï²á¾êºÏÇÝ¤À¡£
¹â¼ý±×ºîÊª¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤Ë»²Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢·Ä¾°ËÌÆ»Á´ÂÎ¤Î¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝÌÌÀÑ¤ÎÌó60¡ó¡Ê4829¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ö¥É¥¦¡Ê¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥¢¡¼¥ê¡¼¡Ë¤è¤ê´õ¾¯À¤¬¹â¤¯Ì£¤âÎÉ¤¤¾å¡¢Èé¤ä¼ï¤ò½ü¤«¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ý±×À¤òÁÀ¤Ã¤¿»²Æþ¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ÇÇä¤ë¤¿¤áËÜÍè¤Î½Ð²Ù»þ´ü¤è¤êÁá¤¯»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¼¡Âè¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é·É±ó¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£
·Ä¾°ËÌÆ»¶âÀô¤Ç¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¥¥à¡¦¥¤¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òºÏÇÝ¤¹¤ì¤Ð¹â¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ç¤³¤Î10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢³§¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆºÏÇÝ¤Ë»²Æþ¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÂ¾¿Í¤è¤êÁá¤¯½Ð²Ù¤·¤è¤¦¤ÈÅüÅÙ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ºË¾¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢·Ä¾°ËÌÆ»ÇÀ¶Èµ»½Ñ±¡¤ÏºòÇ¯¤Î½Ð²Ù»þ´ü¤«¤é¡¢À¸»ºÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¡¢ÅüÅÙ18¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹°Ê¾å¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ò¼é¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë½Ï¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò»Ô¾ì¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãå²ÌÎÌ¤ä½Ï´ü¤ò¼é¤é¤Ê¤¤°ìÉôÇÀ²È¤¬²Á³Ê¤ÎÎÉ¤¤Áá´ü¤ËÌ¤½Ï²Ì¤Ê¤ÉÄãÉÊ¼Á¤Î²Ì¼Â¤ò½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÆ¹ØÆþ¤Î¸º¾¯¤ä²Á³Ê²¼Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¤À¡£
¡þ¡Ö¼«¼£ÂÎÇ§¾Ú¤ÇÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¡× ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ËÊÐ½Å¤·¤¿¥Ö¥É¥¦»Ô¾ì¤òÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî±Ê½Ê¡Ê¥Ê¥à¡¦¥è¥ó¥¹¥¯¡Ë·Ä¾°ËÌÆ»µÄ°÷¤ÏÀè·î28Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè360²ó·Ä¾°ËÌÆ»µÄ²ñÎ×»þ²ñÂè1²óËÜ²ñµÄ¤Î5Ê¬¼«Í³È¯¸À¤Ç¡¢²Á³ÊË½Íî¤Ë¤è¤ê·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÇÀ²È¤Î¤¿¤á¡¢Æ»¥ì¥Ù¥ë¤Î¶ÛµÞ¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤¢¤ëÂÐºö¤òµá¤á¤¿¡£
ÆîµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¸»ºÈñ¤¹¤é²ó¼ý¤Ç¤¤º¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿ÌÚ¤òÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤ÇÀÚ¤êÅÝ¤¹Èá»´¤Ê¾õ¶·¤¬³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¤È¤â¤Ë¡È·ÄËÌÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡É¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÅüÅÙ´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤äµ¬³Ê³°½ÅÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤ò¸·³Ê¤ËÀ©¸Â¤·¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¾¦ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÃÎ»öÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¢½Ð»Ô¾ì¤ÎÂ¿³Ñ²½¤È²Ã¹©ÉÊ³«È¯»Ù±ç¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÊÐ½Å¤ÎÍ¢½Ð¹½Â¤¤ò²þÁ±¤·¡¢Í¾¾êºß¸Ë¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦²Ã¹©»ÜÀß¤È¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃÄêÉÊ¼ï¤Ø¤ÎÊÐ¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡È¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥ì¥Ã¥È¡É¡È¥°¥í¡¼¥ê¥¹¥¿¡É¤Ê¤É·Ä¾°ËÌÆ»¤¬³«È¯¤·¤¿Í¥½¨¤Ê¿·ÉÊ¼ï¤ØÅ¾´¹¤¹¤ëÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¡¢»ÜÀßÈñ¤äÉÄÌÚÈñ¤òÂçÉý¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£