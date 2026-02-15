この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行YouTuberの「旅のヤマネ」が「【初めての上海旅行🇨🇳】森ビルの上海ヒルズ、外国人居留地跡、豫園を巡る【3泊4日｜前編】」と題した動画を公開しました。中国最大の都市・上海を訪れ、その歴史と現代的な発展の両面に触れる様子を紹介しています。



動画は、中国最大の経済都市である上海の紹介から始まります。アヘン戦争後、南京条約によって開港した上海には、イギリスやフランス、日本などが「租界」と呼ばれる居留地を設置。西洋の文化が流入したことで近代化が進み、かつては「東洋のパリ」「魔都」とも呼ばれていました。改革開放後は経済技術開発区に指定され、特に1990年代以降に開発が始まった浦東新区には、東方明珠電視塔（上海テレビ塔）や上海中心大厦（上海タワー）といった高層ビルが立ち並びます。



旅のヤマネ氏は、成田空港から中国国際航空を利用して上海へ向かいます。約3時間のフライトを経て上海浦東国際空港に到着後、市街地までは世界で唯一の超高速リニアモーターカー「上海トランスラピッド」で移動。最高時速300kmの乗り心地を体験しました。



宿泊先は、1934年築の歴史ある「国際飯店（ジンジャン・パーク・ホテル）」。このホテルは、1950年に上海市の平面座標系の原点として測量が行われた場所でもあり、ロビーにはそのことを示すマークが設置されています。ホテルで一息ついた後は、夜の街へ。歴史的建造物が並ぶ「外灘（バンド）」エリアを散策し、川の対岸に広がる浦東新区の煌びやかな夜景を堪能。外灘は租界時代に金融街として発展し、銀行や税関の立派な建造物がずらりと建ち並んでいます。中でも100年以上の歴史を誇る旧香港上海銀行 上海支店ビルは当時「スエズからベーリング海峡までの地域で最も輝かしい建築物」と呼ばれていたほどで、現在でも現役の銀行として使われているのが凄いと紹介されました。翌日の夜は明・清時代の街並みを再現した商業エリア「豫園」を訪れ、旅のヤマネ氏は「平等院鳳凰堂がたくさんある」「ディズニーランドみたい」と称しました。その理由は「観光客に中国の伝統的な建造物の雰囲気、豪華さ、グルメ、お土産屋の全てを提供しているテーマパークだから」とのこと。



日中は地下鉄を乗り継いで浦東新区へ。六本木ヒルズや麻布台ヒルズを手がける森ビルが建設した「上海環球金融中心（愛称：上海ヒルズ）」や上海タワーを訪れ、日本では見られない高さ400m超えのビル群に圧倒されました。



後編の動画では小籠包発祥のお店と言われる名店や、かつての日本人街（虹口区）などを散策しています。



歴史が息づく重厚な建築群と、未来的な高層ビルが織りなす夜景。上海の持つ多様な魅力を凝縮したこの動画は、次の旅行先を考える上で参考になるのではないでしょうか。