ミラノ・コルティナ五輪のショートトラック男子1500メートル準々決勝〜決勝が14日（日本時間15日）に行われた。本来7人によるA決勝は、準決勝での救済措置で9人で争う異例の事態に。大混雑となったレースで転倒が続出した。

3組ある準決勝の各組2着以内と、3着の中で最速選手がA決勝に進出。だが、準決勝のそれぞれの組で救済が発生した。日本の宮田将吾は1組2着でゴールしたものの、ペナルティーで失格となり、転倒した中国選手は決勝に進んだ。

残り9周を切って、まずカナダのデュボアが転倒。残り5周を切って英国のトリーシー、劉少昂、孫龍の中国勢2人が転倒した。4人が転倒で“消え”、5人での優勝争いはオランダのファントバウトが制した。

大混雑のレースに、Xでも反響が広がる。「絶対色々起きるやろ笑」「決勝に9人もいるとスマブラみたいでそれはそれで面白いな」「ショートトラックで9人は多い」「9人の中で戦うとかすごい」「9人で滑ってたはずなんだけど、いつの間にか5人になってた。 接触も転倒も多すぎ」「なんとなんと9人で行われている！ 昔の日本ダービーかよ！」などの声が上がっていた。



