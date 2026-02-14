Í§Ã£¤¬Éô³è¤Ç´À¤òÎ®¤¹Êü²Ý¸å¡¢»ä¤ÏÁÄÊì¤Î¥ª¥à¥Ä¸ò´¹--¥Ð¥¹¥±Éô¤òÄü¤á¤¿16ºÐ¡¡Ãæ¹âÀ¸20¿Í¤Ë1¿Í¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡×¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÍ§Ã£¤¬Éô³è¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢»ä¤ÏÁÄÊì¤Î¥ª¥à¥Ä¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë½»¤à¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎA¤µ¤ó¡Ê16ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÁÄÊì¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ø¤ÎÆþÉô¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Êì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¢Âð¤·¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤äÁÄÊì¤Î¿ÈÂÎ²ð¸î¤òÃ´¤¦Æü¡¹¡£Éô³èÆ°¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÎØ¤Ë¤âÆþ¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤äÀ¤ÏÃ¤òÆü¾ïÅª¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎÌó20¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¶È¤ä¿ÊÏ©¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ï
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¡¦È¯Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢ËÜÍèÂç¿Í¤¬Ã´¤¦¤Ù¤²È»ö¤ä²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤Î¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î²ð¸î¡¢ÍÄ¤¤·»Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê²ÈÂ²¤ÎÄÌÌõ¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÏ«Æ¯¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Î¼ÂÂÖ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬2021Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î5.7¡ó¡¢Á´ÆüÀ©¹â¹»2Ç¯À¸¤Î4.1¡ó¤¬¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ç1¥¯¥é¥¹¤Ë1¡Á2¿Í¡¢¹â¹»¤Ç1¥¯¥é¥¹¤Ë1¿ÍÄøÅÙ¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¤¬³Ø¶È¤ä¿ÊÏ©¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Êü²Ý¸å¤äµÙÆü¤Î»þ´Ö¤¬À©Ìó¤µ¤ì¡¢Éô³èÆ°¤ä¼«¼çÅª¤Ê³Ø½¬¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Ø¹»À¸³è¤ä¾ÍèÀß·×¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢3³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÅöÁ³¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¤³¤È¤òÂ¾¿Í¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¥±¡¼¥¹¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤â²ðÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤â¶µ°÷¤¬¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»Ù±ç
¸½ºß¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ø¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ä¡Ö24»þ´Ö»Ò¶¡SOS¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁêÃÌ¡¦»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤ò´Þ¤à¶µ°é»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¹»¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÉéÃ´·Ú¸º¡¢³Ø½¬»Ù±ç¡¢µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡¢¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ä½¢³Ø±ç½õ¡¢À¸³èº¤µç¼Ô¼«Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ã²Ý¤ÇµïÂð²ð¸î¤äÃ»´üÆþ½ê¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´ÖÃÄÂÎ¡ÊNPOÅù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSNS¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤äÀìÌç²È¤ÈÆ¿Ì¾¤Ç¸òÎ®¡¦ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¶µ°÷¤äÃÏ°è¤ÎÂç¿Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÙ¹ï¤ä·çÀÊ¤ÎÁý²Ã¡¢Äó½ÐÊª¤ÎÃÙ¤ì¡¢À®ÀÓ¤ÎµÞ¤ÊÄã²¼¡¢É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÊì¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¡¢¤Þ¤¿¡ÖÁÄÊì¤Î¤¿¤á¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë»þA¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÁÄÊì¤ÎÍøÍÑ¤¹¤ë²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢A¤µ¤ó¼«¿È¤Î»þ´Ö¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
