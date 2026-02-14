意外と知らない？ただの風邪とインフルエンザ、症状だけで見分ける決定的な“現れ方”の違い
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「【緊急解説】インフルエンザと風邪の違いはココ！症状だけで見分ける決定的なポイントとは？」と題した動画を公開。医師のひかつ先生が、混同しがちなインフルエンザと風邪の症状について、その決定的な違いを解説した。
ひかつ先生はまず、多くの人が経験したことのある「風邪」の症状について説明を始める。風邪の最大の特徴は「徐々に症状が出ること」であると指摘。「なんか鼻水出るな」「喉が痛いな」といった予兆から始まり、時間をかけて症状が進行していくのが一般的だという。ひかつ先生はこれを「じっくりコトコト煮込まれていく感じ」と表現し、症状のピークに至るまでにある程度の時間的猶予があると述べた。また、風邪の症状は鼻水、咳、喉の痛みといった上気道症状が中心で、倦怠感や関節痛といった全身症状は比較的少ないことも特徴である。
一方、インフルエンザについて、ひかつ先生は「突然ガツンと症状が出ます」と断言。風邪のような予兆はほとんどなく、「対処する間もなくビュンってくる」と、その発症の急激さを強調した。朝起きたら突然起き上がれないほどの強い倦怠感に襲われたり、38度以上の高熱が出たりするのがインフルエンザの典型的な症状だ。さらに、強い関節痛や筋肉痛といった「全身症状」が顕著にあらわれる点が、風邪との大きな違いであると解説した。
動画の最後でひかつ先生は、風邪は「症状が緩やかに進行する」のに対し、インフルエンザは「突然の高熱と全身症状で発症する」という点が、両者を見分ける最も重要なポイントであるとまとめた。ただし、高齢者や子どもの場合はインフルエンザでも高熱が出ないケースもあるため、自己判断せずに医療機関を受診することの重要性を訴え、動画を締めくくった。
ひかつ先生はまず、多くの人が経験したことのある「風邪」の症状について説明を始める。風邪の最大の特徴は「徐々に症状が出ること」であると指摘。「なんか鼻水出るな」「喉が痛いな」といった予兆から始まり、時間をかけて症状が進行していくのが一般的だという。ひかつ先生はこれを「じっくりコトコト煮込まれていく感じ」と表現し、症状のピークに至るまでにある程度の時間的猶予があると述べた。また、風邪の症状は鼻水、咳、喉の痛みといった上気道症状が中心で、倦怠感や関節痛といった全身症状は比較的少ないことも特徴である。
一方、インフルエンザについて、ひかつ先生は「突然ガツンと症状が出ます」と断言。風邪のような予兆はほとんどなく、「対処する間もなくビュンってくる」と、その発症の急激さを強調した。朝起きたら突然起き上がれないほどの強い倦怠感に襲われたり、38度以上の高熱が出たりするのがインフルエンザの典型的な症状だ。さらに、強い関節痛や筋肉痛といった「全身症状」が顕著にあらわれる点が、風邪との大きな違いであると解説した。
動画の最後でひかつ先生は、風邪は「症状が緩やかに進行する」のに対し、インフルエンザは「突然の高熱と全身症状で発症する」という点が、両者を見分ける最も重要なポイントであるとまとめた。ただし、高齢者や子どもの場合はインフルエンザでも高熱が出ないケースもあるため、自己判断せずに医療機関を受診することの重要性を訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
医療を通じて日常をハッピーに！ ひかつ先生 が、医療に関わる有益な情報を発信していきます！毎週下記スケジュールで動画公開中！■火・土17時 → 通常回■木曜 → メンバー限定■木曜20時 → ショート